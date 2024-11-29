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Почему автобус 27А таинственно исчезает по вечерам? Туляки жалуются на транспорт
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Почему автобус 27А таинственно исчезает по вечерам? Туляки жалуются на транспорт

А администрация может лишь указать перевозчику на недопустимость нарушений графика.

«Хотел бы узнать, во сколько последний 27А автобус отправляется с остановки „Проспект Ленина“ до посёлка Северный в рабочие дни? Его не дождаться! Только 25-й автобус выручает. С навигации автобус 27А пропадает, и после 22.00 часов вечера его не видно через приложение Яндекс Карты», — пишет Александр Леонов.

Вот что ответила администрация города через свой официальный аккаунт в ВК:

— Автобусный маршрут № 27А «пос. Северный — пос. Плеханово » обслуживает компания-перевозчик ООО «ИРБИС» по заключенному муниципальному контракту. Руководству компании-перевозчика указано на необходимость неукоснительного соблюдения установленного расписания движения.

По отчетным данным навигационно-информационной системы последний автобус № 27А в рабочие дни отправляется с остановки Проспект Ленина до посёлка Северный в 22.29.

В навигационных приложениях иногда могут возникать нарушения работы системы, обусловленные как сбоем программного обеспечения, дисфункцией работы гаджета, так и прерыванием в поступлении навигационных сигналов от транспортных средств, что приводит к некорректному отображению транспорта на маршруте.
В вечернее время, когда пассажиропоток значительно снижается, количество единиц техники на маршрутах сокращается, интервал движения увеличивается.

Александр Леонов предложил таких перевозчиков лишать лицензии.

А вы что думаете, туляки?

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Фотограф:
сегодня, в 10:11 0
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