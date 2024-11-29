Тульский Роспотребнадзор предупредил об опасности оспы обезьян

Симптомы этого заболевания схожи с обычным ОРВИ, но это заболевание может вызвать осложнения и даже привести к летальному исходу.

В ведомстве рассказали, что оспа обезьян — зоонозное инфекционное заболевание, которое распространено в странах Центральной и Западной Африки. Оно вызывается вирусом оспы обезьян, относящимся к роду Orthopoxvirus в семействе Poxviridae, который генетически близок к вирусу натуральной оспы.

Оспа обезьян может быть опасной для здоровья человека. Осложнения при оспе обезьян в основном связаны с присоединением вторичной инфекции и включают в себя бронхопневмонию, заражение крови, энцефалит, а также инфекцию роговицы, которая может привести к потере зрения. В редких случаях оспа обезьян может привести к летальному исходу. Особенно уязвимы к заболеванию люди с ослабленным иммунитетом, дети и пожилые люди.

Инкубационный период при оспе обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, но может достигать 21 дня.

Симптомы оспы обезьян могут включать:

Лихорадку. Повышение температуры тела до 38-40 градусов.

Появление сыпи на теле, которая может быть похожа на ветряную оспу или корь.

Сильную головную боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой.

Увеличение лимфатических узлов.

Ощущение боли и ломоты в мышцах и суставах.

Для предотвращения заражения оспой обезьян Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие меры профилактики: