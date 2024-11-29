Тульский Роспотребнадзор предупредил об опасности оспы обезьян

В ведомстве рассказали, что оспа обезьян — зоонозное инфекционное заболевание, которое распространено в странах Центральной и Западной Африки. Оно вызывается вирусом оспы обезьян, относящимся к роду Orthopoxvirus в семействе Poxviridae, который генетически близок к вирусу натуральной оспы.
Оспа обезьян может быть опасной для здоровья человека. Осложнения при оспе обезьян в основном связаны с присоединением вторичной инфекции и включают в себя бронхопневмонию, заражение крови, энцефалит, а также инфекцию роговицы, которая может привести к потере зрения. В редких случаях оспа обезьян может привести к летальному исходу. Особенно уязвимы к заболеванию люди с ослабленным иммунитетом, дети и пожилые люди.
Инкубационный период при оспе обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, но может достигать 21 дня.
Симптомы оспы обезьян могут включать:
- Лихорадку. Повышение температуры тела до 38-40 градусов.
- Появление сыпи на теле, которая может быть похожа на ветряную оспу или корь.
- Сильную головную боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой.
- Увеличение лимфатических узлов.
- Ощущение боли и ломоты в мышцах и суставах.
Для предотвращения заражения оспой обезьян Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие меры профилактики:
- Гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса — грызунами и приматами. Также в этих странах рекомендуется употреблять в пищу только термически обработанные продукты животного происхождения.
- Особую бдительность следует проявлять тем, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.
- Регулярно мойте руки с мылом, особенно после контакта с потенциально заражёнными поверхностями.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Носите маску и перчатки при контакте с больными людьми.