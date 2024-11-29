  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле 1000 гимнасток поборются за медали Всероссийских соревнований на призы Елены Посевиной - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле 1000 гимнасток поборются за медали Всероссийских соревнований на призы Елены Посевиной
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле 1000 гимнасток поборются за медали Всероссийских соревнований на призы Елены Посевиной

28 ноября в Туле стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике.

Эти соревнования — на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Елены Посевиной.

За медали поборются порядка 1000 гимнасток из 21 региона страны. Соревнования выявят сильнейших в личном первенстве и командных упражнениях по программе I спортивного разряда и КМС.

4.jpg

Победители и призеры будут определены 30 ноября.

Подобные мероприятия популяризируют здоровый образ жизни среди подрастающего поколения, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:56 0
Другие статьи по темам
Событие
художественная гимнастикаспортсоревнования
Люди
Елена Посевина
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Почему автобус 27А таинственно исчезает по вечерам? Туляки жалуются на транспорт
Почему автобус 27А таинственно исчезает по вечерам? Туляки жалуются на транспорт
Погода в Туле 29 ноября: мокрый снег и до +2 градусов
Погода в Туле 29 ноября: мокрый снег и до +2 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.