В Туле 1000 гимнасток поборются за медали Всероссийских соревнований на призы Елены Посевиной

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 ноября в Туле стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике.

Эти соревнования — на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Елены Посевиной.

За медали поборются порядка 1000 гимнасток из 21 региона страны. Соревнования выявят сильнейших в личном первенстве и командных упражнениях по программе I спортивного разряда и КМС.

Победители и призеры будут определены 30 ноября.

Подобные мероприятия популяризируют здоровый образ жизни среди подрастающего поколения, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».