В Туле 1000 гимнасток поборются за медали Всероссийских соревнований на призы Елены Посевиной

Эти соревнования — на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Елены Посевиной.
За медали поборются порядка 1000 гимнасток из 21 региона страны. Соревнования выявят сильнейших в личном первенстве и командных упражнениях по программе I спортивного разряда и КМС.
Победители и призеры будут определены 30 ноября.
Подобные мероприятия популяризируют здоровый образ жизни среди подрастающего поколения, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».