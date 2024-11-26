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Жители Тульской области могут анонимно и бесплатно проверить свой ВИЧ-статус

Жители Тульской области могут анонимно и бесплатно проверить свой ВИЧ-статус

Ежегодно накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, проходит информационно-просветительская акция #СТОПВИЧСПИД.

В рамках акции жители Тульской области смогут пройти анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врачей-специалистов. Проверить свой ВИЧ-статус можно по следующим адресам:

  • 29 ноября, с 17.00 до 20.00 – ТРЦ «Гостиный двор» (Тула, ул. Советская, д. 47),
  • Тульский Центр СПИД (Тула, ул. Набережная Дрейера, д. 14).

В Центре СПИД работает «телефон доверия»: +7 (950)925-91-37. С понедельника по пятницу звонки принимаются с 8.00 до 18.00, по субботам — до 15.00.

Полезную информацию о ВИЧ-инфекции можно узнать:
на сайте стопвичспид.рф, а также «ВКонтакте».

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Тульская область
 

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