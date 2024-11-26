Старосты и ТОС Тульской области обменялись опытом, узнали о Центрах местного сообщества и защите от мошенников

С приветственным словом к участникам семинара обратился временно исполняющий обязанности исполнительного директора Ассоциации «СМО Тульской области» Алексей Благов.

Алексей Благов – Обучающие семинары и вебинары мы проводим регулярно и видим эффект от них, который проявляется в ежедневной деятельности старост и ТОС, в росте их профессионализма и практических навыков, – сказал Алексей Викторович. – Стараемся подбирать темы обучающих событий таким образом, чтобы они максимально отвечали современным реалиям и требованиям времени.

Первый блок вопросов семинара был посвящен распространенным мошенническим схемам. О них рассказал начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Управления МВД России по Тульской области Сергей Солдатов:

Сергей Солдатов – Каждый день на территории Тульской области регистрируются преступления, когда под видом оказания различных услуг граждан вводят в заблуждение и убеждают перевести денежные средства на некие безопасные счета, - рассказал Сергей Львович. – Гражданам Тульской области причиняется значительный ущерб. Ежемесячно жертвы мошенников перечисляют злоумышленникам порядка 10 млн рублей.

Эксперт по вопросам безопасности тульского отделения Банка России Юрий Тютюнников рассказал участникам семинара о признаках нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также о том, как уберечь себя от мошенников.

– Перед тем, как обращаться в финансовую организацию, необходимо проверить, имеет ли она лицензию Банка России. Сделать это можно на сайте регулятора, – отметил спикер. – Нелегальные кредиторы ведут свою деятельность вне правового поля, могут менять условия договора без оснований и предупреждений, а также применять неправомерные методы взыскания задолженности.

Эксперт также напомнил о правилах кибергигиены: заканчивать разговор с незнакомцами, если он заходит о финансах; не передавать коды из смс, пароли и другие персональные данные; не переходить по подозрительным ссылкам.

Региональный координатор проекта «Центры местного сообщества» от торговой сети «Пятерочка» по Тульской области Елена Казанцева презентовала участникам семинара возможности проекта.

«Центры местного сообщества» – это социально-ориентированный проект, в рамках которого при поддержке и на территории магазинов «Пятерочка» создаются площадки для знакомства и объединения людей, создания возможностей для реализации социальных и культурных инициатив местных жителей, НКО, творческих коллективов, школ, культурных центров, предпринимателей и т. д. Проект «Центры местного сообщества» стартовал в 2021 году. К нему уже подключилось 5000 магазинов в 67 регионах, в Тульской области – 50 магазинов.

Елена Казанцева – Каждый местный житель может стать как участником, так и организатором социальных, благотворительных, культурных событий, - отметила Елена Николаевна. – Магазин становится не только точкой покупок, но и центром добрососедства.

Кроме того, организаторы событий в Центрах местного сообщества могут выиграть грант на свою идею в ходе Всероссийского конкурса социальных проектов «Отличные соседи». Всего в течение 2024-2025 гг. будет организовано три раунда конкурса с подведением итогов после каждого из них. 27 января стартует третий раунд конкурса. Об участии в нем Елена Казанцева рассказала участникам семинара.

Третий тематический блок вопросов семинара был посвящен обмену опытом и лучшими практиками деятельности старост и ТОС. О комплексном развитии деревни Карпищево Заокского района рассказала староста населенного пункта Наталия Бугрова:

– Не надо сидеть и ждать, когда кто-то придет и что-то сделает за нас. Надо самим двигаться вперед, устраивать субботники и различные мероприятия, участвовать в проектах «Народного бюджета» и конкурсах, проводимых Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области». Словом, все в наших руках. И в этом меня полностью поддерживают все жители деревни Карпищево, – подытожила Наталия Николаевна.

Лучшими практиками ТОС № 3 микрорайона Центральный города Донского поделилась председатель ТОС Ирина Мамичева.

– Сегодня для многих уже стало очевидным, что необходимо объединяться и самим участвовать в решении различных вопросов местного значения, чтобы сделать нашу жизнь комфортной, – подчеркнула Ирина Николаевна. – Мы очень любим нашу малую Родину и хотим, чтобы Донской продолжал развиваться, и стал еще более красивым и комфортным для проживания.

Председатель ТОС «Дружба» Плавского района Светлана Макарова рассказала о взаимодействии ТОС с органами власти, муниципальными учреждениями и общественными институтами. «Люди ощутили реальную возможность участвовать в жизни своего села и влиять на процессы его преобразования, - отметила Светлана Сергеевна. - Нами была проделана большая работа. Но еще больше планов и дел ждет впереди. Вместе мы сделаем наше село чистым, красивым и безопасным».

Впечатлениями от участия в семинаре поделилась председатель ТОС «Ширинское» города Новомосковска Татьяна Плехова:

Татьяна Плехова – Озвучены очень нужные и полезные темы. Интересно было послушать опыт других ТОС, сравнить с тем, что делаем мы на своих территориях. Очень замечательный семинар, нам очень понравился.

Староста села Смородино Узловского района Михаил Викторчик отметил, что, по возвращении после семинара, старосты и ТОС наверняка постараются реализовать что-то из услышанного:

Михаил Викторчик – Очень полезно проводить такие мероприятия. Надеюсь, озвученная информация нас смотивирует, и с новыми силами мы будем работать в своих населенных пунктах.

Завершился семинар обзорной экскурсией по экспозициям «Музея обороны Тулы».