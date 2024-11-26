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Банкротство и смена владельца: «Ё-ХАУС» не достроил целый поселок под Тулой

Банкротство и смена владельца: «Ё-ХАУС» не достроил целый поселок под Тулой

В Янчерево строился один из самых знаменитых проектов «Ё-ХАУСа» и LAKI Group — поселок Чувства. Деньги на него привлекали через так называемых «инвесторов».

Бурелом из поваленных вдоль дороги деревьев, остовы «вигвамов», которыми размечены вдоль грунтовой дороги, вероятно, участки под мифические дома коттеджного поселка Чувства...

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На площадке, где располагался полевой офис застройщика поселка LAKI Group от «Ё-ХАУСа» (ООО «Партнер»), лишь старые строительные вагончики, ржавые детали техники, трактор, ну и что-то по мелочи. Ни одной живой души.

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Только справа слышится звук дрели. Там возводились А-фреймы. Предполагалось, что эта часть будет коммерческой зоной, — домики можно будет арендовать на случай, если к жителям поселка приедут гости. 

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Из 55 «треуголок» только первые три имеют остекление. У большей же части из них — деревянный скелет. 

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Насколько качественно поставлены эти дома — покажет весна. Есть основания полагать, что работы по изучению грунта и возможности строительства на нем не проводились, — просто были забиты сваи, а на них поставлен каркас. Не факт, что все смогут устоять при таянии снега. 

Коттеджные дома тоже брошены. В лучшем случае начато возведение стен. В худшем — и вовсе никаких работ не проводилось. 

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Именно на такие участки и завлекали инвесторов, задачей которых было взять в ипотеку 6 млн рублей, отдать деньги застройщику, ждать, когда он построит и продаст дом по более дорогой стоимости, а за это получить 500 тыс. рублей. Желающих заработать полмиллиона рублей сейчас насчитывается 38. Некоторые из них даже ни разу не были на участке и понятия не имеют, велась ли у них стройка вообще. 

Помимо них, дома планировали заиметь в этом поселке и просто рядовые туляки. Большая часть из них также оформила ипотеку и отдала деньги застройщику, который с начала ноября перестал выходить на связь и выполнять свои обязательства.

От проекта, в который «создатели внесли всю теплоту, заботу и эмпатию, продумали каждую мелочь, чтобы жители испытывали в своих домах самые приятные эмоции», не осталось ничего. При виде этого возникает лишь чувство обреченности. 

Коттеджный поселок Чувства являлся одним из самых знаменитых проектов «Ё-ХАУСа» и LAKI Group. Вот рекламные рендеры:

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Игорь Амелин — один из руководителей «Ё-ХАУСа» — по некоторым данным, выехал из страны.

После первых публикаций в СМИ об остановке строек Кащеев заявил, что занимался лишь пиаром компании-застройщика, вел его соцсети и предоставлял услуги бронирования стоимости строительства будущих домов (за это, кстати, получал по 100 тыс. рублей с каждой заключенной сделки). То есть был лишь наемным работником и в сентябре 2024 года перестал сотрудничать с «Ё-ХАУСом». И его не смущает, что еще полгода назад он именовал себя соучредителем LAKI Group, в которую входил «Ё-ХАУС».

Важно отметить, что контактные данные пиарщика и застройщика, доступные для клиентов, на тот момент полностью совпадали. 

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По информации Myslo, земельный участок, на котором должен был раскинуться коттеджный поселок, ранее принадлежал Игорю Амелину — двоюродному брату директора ООО «Партнер» Дмитрия Амелина.

Осенью 2015 года, когда Игорь Амелин находился в колонии за «мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы», началась процедура его банкротства (она продолжается, кстати, до сих пор). Инициировали ее несколько банков и лизинговая компания, у которых Амелин набрал кредитов более чем на 100 млн рублей (залогом в каждом случае являлся другой земельный участок — в деревне Хопилово).

В 2020 году в рамках этой процедуры через публичные торги был реализован земельный участок с назначением «Для индивидуальной жилой застройки», располагающийся в Ленинском районе, сельском поселении Федоровском, восточнее деревни Крюково.

Впоследствии участок был раздроблен на более мелкие. В июне 2023 года компания «Ё-ХАУС» заявила о строительстве на этом месте коттеджного поселка Чувства. А в мае 2024 года активное продвижение продаж земельных участков и проектов по строительству домов уже вела компания LAKI Group в лице ее управляющего Никиты Кащеева.

По информации Myslo, в субботу, 23 ноября, в доме Никиты Кащеева был произведен обыск в рамках доследственной проверки по фактам заявлений десятков клиентов ООО «Партнер».

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Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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сегодня, в 09:20 +3
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