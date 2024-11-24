Жители пос. Спицинский с четверга без электричества: «Власти отчитываются, что все заявки выполнены, а наши – отклоняют»

На фото улица в пос. Спицинский.

По их словам, ситуация близка к критической не только в их поселке, но и во всем Ясногорском районе.

Отключение электричества в пос. Спицинский Ясногорского района произошло в четверг, 21 ноября, в результате штормового ветра. Жители сообщают, что до сих пор авария не ликвидирована.

«Администрация Ясногорского района бездействует, нас кормят обещаниями и при этом везде отчитались, что все заявки выполнены и электричество есть. А наши заявки об отсутствии электричества просто отклоняют! Мы не знаем, куда ещё обращаться! Люди находятся на грани отчаяния. Дети, старики замерзают, отопления нет ввиду того, что насосы не работают! Телефоны разрядились, невозможно вызвать скорую, МЧС, пожарных! Сидим голодные и холодные! И такая ситуация по всему району. Никаких мер поддержки не оказывается!!! А самое страшное, что обманывают, что всё хорошо! А это уже ЧП областного масштаба! Нужна помощь других регионов раз не справляются местные власти!» — написали в редакцию Myslo жители поселка.

Кроме этого в соцсетях сообщается, что в деревне Ревякино Ясногорского района также 4 сутки нет света.

«Сообщалось, что в 5 часов утра свет дали и теперь снова отключили» — пишут жители.

Напомним, накануне сообщалось, что штормовой ветер оставил без света 600 населенных пунктов в регионе. В связи с этим в 10 муниципалитетах (Тула, Алексин, Богородицкий, Узловский, Киреевский, Кимовский, Щекинский, Чернский, Заокский, Воловский районы) развернуты пункты с горячим питанием и возможностью подзарядки мобильных устройств. Адреса пунктов размещены ЗДЕСЬ. Среди указанных районо Ясногорский отсуствует.