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В Туле проводили в последний путь Почётного гражданина региона, ветерана ВОВ Николая Кульпова

В Туле проводили в последний путь Почётного гражданина региона, ветерана ВОВ Николая Кульпова

Церемония прощания состоялась 24 ноября в парке «Патриот – Тула».

Память Почётного гражданина Тульской области, лётчика, ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова почтил губернатор Дмитрий Миляев. Выступая на траурном митинге, он отметил, что Николай Иванович останется для всех образцом мужества, стойкости, верности и любви к Отечеству. До самого конца ветеран сохранял живость ума, чувство юмора, офицерскую выправку, готовность поговорить с молодежью.

«Сегодня мы провожаем в последний путь удивительного и замечательного человека, который всю свою большую жизнь посвятил служению Отечеству, который вместе со своими однополчанами и всей страной ковал величайшую Победу. Память о Николае Ивановиче Кульпове навсегда останется в сердцах жителей региона», - сказал Дмитрий Миляев.

Николай Иванович воевал лётчиком тяжёлой авиации. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Латвии, Литвы, Восточной Пруссии и Польши.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней.

Николая Ивановича Кульпова похоронили на почетной аллее Смоленского кладбища.

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