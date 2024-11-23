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Как в регионе идут работы по ликвидации последствий непогоды
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как в регионе идут работы по ликвидации последствий непогоды

23 ноября губернатор Дмитрий Миляев провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий прохождения циклона.

С 21 ноября в Тульской области из-за прохождения циклона ряд населенных пунктов остается без электричества и водоснабжения. В последние сутки также наблюдались порывистый ветер и снег, что привело к дополнительным отключениям.

В числе наиболее пострадавших — Заокский, Кимовский, Киреевский, Чернский районы и город Алексин.

Первый заместитель губернатора — председателя правительства Тульской области Михаил Пантелеев доложил, что уже восстановлено электроснабжение всех котельных, водозаборов, социальных учреждений, большая часть жилых домов.

В пиковый период без света оставались 600 населенных пунктов, в которых проживают более 50 тысяч человек. Без электроэнергии свыше 24 часов остаётся 138 населенных пунктов и более 15 тысяч жителей.

Работы идут круглосуточно. Задействовано до 120 аварийных бригад, в том числе 22 — из других регионов.

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Главы администраций муниципалитетов доложили о ситуации в своих районах, проведённой работе и проблемных вопросах. В населенных пунктах организован подвоз воды. Продолжаются обходы домов, чтобы определить потребность в медицинской помощи в населенных пунктах, где еще не восстановлено электроснабжение. В учреждениях здравоохранения создан резерв — 1000 коек.

В 10 муниципалитетах (Тула, Алексин, Богородицкий, Узловский, Киреевский, Кимовский, Щекинский, Чернский, Заокский, Воловский районы) развернуты пункты с горячим питанием и возможностью подзарядки мобильных устройств. Пока обращений в них не поступало. Жителям предоставляется транспорт.

Адреса пунктов размещены ЗДЕСЬ

Дмитрий Миляев поручил:

Тулэнерго — не снижать темпов работ и продолжать их в круглосуточном режиме, не уменьшать число привлеченных бригад, а также проанализировать их распределение по муниципалитетам;

главам администраций муниципалитетов:

  • обеспечить качественную работу диспетчерских служб, чтобы люди могли обратиться и получить обратную связь;
  • обеспечить возможность размещения жителей в гостиницах и санаториях до полного восстановления электроснабжения;

министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области — в связи с представлением о снижении температуры обеспечить обработку опасных участков дорог противогололедными реагентами.

— В сложившейся ситуации необходимо оказать людям всю требующуюся помощь, — сказал Дмитрий Миляев.

Узнать в ходе проведения работ и сроках подключения можно в муниципальных ЕДДС. Телефоны указаны на сайте «Открытый регион» или по телефону 112.

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Место
Тульская область
 

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