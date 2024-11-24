Хоккеисты Академии Михайлова поздравили мам с праздником

День матери — светлый праздник, объединивший семьи по всей стране. У каждого из нас есть мама или бабушка.
Хоккеисты Академии вспомнили своих мам, сказали в их адрес самые теплые слова и признались в любви самой дорогой женщине в их жизни.
Сегодня в России отмечают День матери.
День матери — светлый праздник, объединивший семьи по всей стране. У каждого из нас есть мама или бабушка.
Хоккеисты Академии вспомнили своих мам, сказали в их адрес самые теплые слова и признались в любви самой дорогой женщине в их жизни.
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