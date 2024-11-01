  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как в Туле отметят День народного единства - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как в Туле отметят День народного единства
Фото Алексея Пирязева.

Как в Туле отметят День народного единства

Публикуем афишу мероприятий.

2 ноября, Центр культуры и досуга (Тула, ул. Металлургов, 22)

  • 18.00 — в программе — выступления народного хореографического ансамбля «Варенька», народных цирковых студий «Феникс» и «Динамика», вокально-театральной студии «Рондо». Выступления посвящены России, ее героическому прошлому, богатому культурному наследию, великому народу. Вход свободный. 6+ 

4 ноября, Объединение центров развития культуры (Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б)

  • 18.00 — XVIII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Гала-концерт с особым колоритом. Лучшие творческие коллективы региона представят зрителям красочные национальные костюмы, самобытные танцы и мелодичные песни на языках народов, проживающих на территории Тульской области.

  • 18.00 — интерактивная выставка «8 необыЧАЙных традиций» расскажет об уникальных чайных церемониях разных народов. Национальные орнаменты, ароматные травы и пряности окунут гостей в быт русского, азербайджанского, таджикского, еврейского, дагестанского народов.
  • 19.00 — презентация национальных подворий. Гостям расскажут о традициях, обрядах и уникально­сти каждого народа. Через предметы быта, декоративно-прикладное творчество и сладкие угощения гости познакомятся с русской, азербайджанской, таджикской, еврейской, цыганской, узбекской, дагестанской и молдавской культурой.
  • 19.00 — нарядная акция позволит каждому гостю познакомиться с историей и примерить головные уборы разных народов, а также сделать памятное моментальное фото.
  • 20.00 — этновечерка представит гостям особенности танцевальных традиций разных народов мира. В ходе мастер-класса все желающие смогут разучить и исполнить основные элементы русских и армянских традиционных танцев.

В течение всего мероприятия для гостей будет работать выставка национальных костюмов народов России «Народный стиль» из города Владимира. В экспозиции представлены костюмы славянских народов, народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Кавказа и Средней Азии.

Гости фестиваля смогут оценить богатство и многообразие форм одежды, головных уборов и украшений и их региональные особенности, которые отражают многообразие и уникальность культур народов России. 

Вход свободный. 6+

4 ноября, Центральный парк

Гостей ждут: 

  • концерт, 
  • развлекательная программа для детей в Доме детского творчества, 
  • мастер-класс, 
  • беспроигрышная лотерея для участников экологической акции «Сдай макулатуру».

photo_2024-11-01_05-31-03.jpg

6+. Вход свободный.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 11:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
день народного единства

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки
В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки
В «Тулэнерго» назвали районы области, наиболее пострадавшие от ночного шторма
В «Тулэнерго» назвали районы области, наиболее пострадавшие от ночного шторма
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.