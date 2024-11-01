Как в Туле отметят День народного единства

Фото Алексея Пирязева.

2 ноября, Центр культуры и досуга (Тула, ул. Металлургов, 22)

18.00 — в программе — выступления народного хореографического ансамбля «Варенька», народных цирковых студий «Феникс» и «Динамика», вокально-театральной студии «Рондо». Выступления посвящены России, ее героическому прошлому, богатому культурному наследию, великому народу. Вход свободный. 6+

4 ноября, Объединение центров развития культуры (Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б)

18.00 — XVIII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Гала-концерт с особым колоритом. Лучшие творческие коллективы региона представят зрителям красочные национальные костюмы, самобытные танцы и мелодичные песни на языках народов, проживающих на территории Тульской области.

18.00 — интерактивная выставка «8 необыЧАЙных традиций» расскажет об уникальных чайных церемониях разных народов. Национальные орнаменты, ароматные травы и пряности окунут гостей в быт русского, азербайджанского, таджикского, еврейского, дагестанского народов.

19.00 — презентация национальных подворий. Гостям расскажут о традициях, обрядах и уникально­сти каждого народа. Через предметы быта, декоративно-прикладное творчество и сладкие угощения гости познакомятся с русской, азербайджанской, таджикской, еврейской, цыганской, узбекской, дагестанской и молдавской культурой.

19.00 — нарядная акция позволит каждому гостю познакомиться с историей и примерить головные уборы разных народов, а также сделать памятное моментальное фото.

20.00 — этновечерка представит гостям особенности танцевальных традиций разных народов мира. В ходе мастер-класса все желающие смогут разучить и исполнить основные элементы русских и армянских традиционных танцев.

В течение всего мероприятия для гостей будет работать выставка национальных костюмов народов России «Народный стиль» из города Владимира. В экспозиции представлены костюмы славянских народов, народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Кавказа и Средней Азии.

Гости фестиваля смогут оценить богатство и многообразие форм одежды, головных уборов и украшений и их региональные особенности, которые отражают многообразие и уникальность культур народов России.

Вход свободный. 6+

4 ноября, Центральный парк

Гостей ждут:

концерт,

развлекательная программа для детей в Доме детского творчества,

мастер-класс,

беспроигрышная лотерея для участников экологической акции «Сдай макулатуру».

6+. Вход свободный.