В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки

Уполномоченный по правам ребёнка Ирина Кузнецова назначена на новую должность.

Тульская область стала одним из первых регионов в стране, где в аппаратп правительства создано самостоятельное подразделение, которое будет отвечать за внедрение нового опыта взаимодействия субъектов системы профилактики и выработку современных подходов к предупреждению детского неблагополучия.

Эта работы должна усовершенствовать систему профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, повысить качество обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Этой работой займется Ирина Кузнецова. Ранее она занимала пост детского омбудсмена, а теперь назначена на должность заместителя руководителя аппарата правительства Тульской области – начальника управления по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

Ирина Кузнецова имеет большой опыт юридической и правозащитной деятельности, который поможет ей эффективно решать поставленные задачи. Должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области с 5 ноября займет Наталия Зыкова.