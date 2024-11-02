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В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки

В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки

Уполномоченный по правам ребёнка Ирина Кузнецова назначена на новую должность.

Тульская область стала одним из первых регионов в стране, где в аппаратп правительства создано самостоятельное подразделение, которое будет отвечать за внедрение нового опыта взаимодействия субъектов системы профилактики и выработку современных подходов к предупреждению детского неблагополучия.  

Эта работы должна усовершенствовать систему профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, повысить качество обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Этой работой займется Ирина Кузнецова. Ранее она занимала пост детского омбудсмена, а теперь назначена на должность заместителя руководителя аппарата правительства Тульской области – начальника управления по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

Ирина Кузнецова имеет большой опыт юридической и правозащитной деятельности, который поможет ей эффективно решать поставленные задачи. Должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области с 5 ноября займет Наталия Зыкова.

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Ирина Кузнецова
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Тульская область
 

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