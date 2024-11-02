В «Тулэнерго» назвали районы области, наиболее пострадавшие от ночного шторма

Фото: пресс-служба филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

В «Тулэнерго» действует режим повышенной готовности с полной мобилизацией сил и средств. Локальные технологические нарушения на энергообъектах в настоящее время ликвидируют 71 бригада энергетиков «Тулэнерго»: 415 специалистов, задействовано 72 единицы спецтехники.

Энергетики оперативно реагируют на поступающие сообщения о нарушении подачи электричества. Особое внимание уделяется наиболее пострадавшим от непогоды районам – Ефремовскому, Ленинскому, Щекинскому и Ясногорскому.

Для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов задействованы резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 4,2 МВт. Специалисты «Тулэнерго» прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электричеством.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним ближе 8 метров и немедленно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить об отсутствии электроэнергии, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электричества можно на сайте или по телефону горячей линии: 8(800)220-0-220.