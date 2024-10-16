С 15 ноября стоимость проезда в тульском транспорте может вырасти до 36 рублей

Согласно тексту документа, предполагается, что стоимость проезда вырастет на 20% - до 36 рублей при оплате наличными. При безналичном расчёте поездка будет стоить 31 рубль, а обладатели транспортной карты «Тройка» будут платить 29 рублей.

Стоимость безлимитного месячного проездного составит 1400 рублей. Льготный проездной можно будет купить за 600 рублей. Если постановление будет принято, цены изменятся уже с 15 ноября.

Среди регионов ЦФО первое место по стоимости проезда в общественном транспорте занимает Подмосковье – там за одну поездку пассажиры отдают от 54 до 61 рубля. В соседней Калужской области проезд стоит 35 рублей, в Липецкой – 34. В Рязанской области в этом году цену подняли до 29 рублей, в Орловской одна поездка обходится в 28 рублей. В Тульской области тарифы на проезд поднимали в марте прошлого года.

Напомним, перевозчики обратились в тульский минтранс с просьбой пересмотреть тарифы «для сохранения предприятий, кадров и обеспечения их работы». Их поддержали руководитель Тульского транспортного союза Вера Коротких и глава «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин.