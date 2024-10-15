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Руководитель Тулгорэлектротранса: «Нужно поднять стоимость проезда на 5 рублей и индексировать ее ежегодно»

Руководитель Тулгорэлектротранса: «Нужно поднять стоимость проезда на 5 рублей и индексировать ее ежегодно»

Алексей Марушкин объяснил, почему возникла необходимости пересмотра тарифов.

Тулгорэлектротранс направил в Комитет по тарифам предложение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте. Информацию об этом Myslo подтвердил руководитель муниципального предприятия Алексей Марушкин.

— Тарифы на перевозку пассажиров должны пересматриваться ежегодно так же, как коммунальные услуги и прочее. Своевременная индексация позволяет не только увеличивать зарплату сотрудникам, но и оказывать качественные услуги. Когда на протяжении долгого времени тарифы не меняются, мы сталкиваемся с проблемами. В том числе с нехваткой персонала. Поэтому оптимально, если индексация тарифов на проезд будет регулярной и своевременной, — пояснил он.

Алексей Марушкин отметил, что предприятие предлагает поднять стоимость проезда на 5 рублей. Эту сумму он назвал минимальной. 

— Комитет по тарифам проанализирует наши расчеты и примет решение о том, каким должен быть экономически обоснованный тариф. На наш взгляд, повышения на 5 рублей будет достаточно только в том случае, если в последствии тариф будет пересматриваться ежегодно, — пояснил руководитель МКП «Тулгорэлектротранс».

С этим мнением согласна и президент Тульского транспортного союза Вера Коротких. Она считает повышение тарифов необходимой мерой, поскольку с марта 2023 года, когда последний раз повышалась стоимость проезда, подорожали не только коммунальные услуги, но и расходы на топливо. 

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:09 −9
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стоимость проездаповышение тарифов
Люди
Алексей Марушкин
Место
ТулаТульская область

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