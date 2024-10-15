Президент Тульского транспортного союза Вера Коротких: стоимость проезда пора поднять на 15%

Комитет по тарифам Тульской области в ближайшее время рассмотрит предложение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте регионального центра.

По информации Myslo, руководители компаний-перевозчиков напоминают, что тариф на проезд не индексировался с марта 2023 года и просят поднять цены. По данным некоторых СМИ, тарифы могут увеличиться от 15 до 40%.

Президент Тульского транспортного союза Вера Коротких:

— Последний раз тарифы менялись в марте 2023 года, хотя это необходимо делать каждый год. С инициативой об изменении стоимости проезда выступили перевозчики, которые работают на регулируемых маршрутах. Они предлагают поднять тариф на 15% — это в пределах 5 рублей. Что касается частников, то пока еще такого не было, чтобы мы пользовались своим правом самостоятельно повышать цены. Мы работаем в едином строю и ждем постановление правительства, после которого повысим на ту же сумму свои тарифы. Мы понимаем пассажиров и не будем повышать больше, чем регулируемый транспорт.

Считаем, что 5 рублей — это в пределах разумного, если делать индексацию каждый год.

Вера Коротких добавила, что сейчас коммерческого транспорта в Туле гораздо меньше: с 1628 количество машин сократилось до порядка 400.

— Больше коммерческого транспорта в Туле уже не будет. Водителей не хватает, они уходят в такси, говорят, там им выгоднее: работаешь на себя, никто над тобой не стоит. Некоторые маршруты закрываются или переходят на регулируемые тарифы, покупают пазики. Выходить на маршрут, имея дотации, выгоднее. В этом случае водителям все равно, есть пассажиры или нет, например в вечернее время. Они все равно получают оплату за пройденный километраж.

Есть вероятность, что с нового года, например, маршрут № 55 тоже станет регулируемым. Так что теперь будущее за муниципальным транспортом. Да, конечно, останутся отдельные маршруты, где большим автобусам неудобно ездить, но их будет не так много.