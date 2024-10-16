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Туляк Даниил Морозов взял «золото» на первенстве мира по самбо

Туляк Даниил Морозов взял «золото» на первенстве мира по самбо

Соревнования завершились 13 октября в кипрском городе Ларнака.

Побороться за медали приехали самбисты из 35 стран мира. В составе сборной России выступил представитель тульской областной спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Даниил Морозов.

Выступив в весовой категории 88 кг, туляк одержал безоговорочную победу над представителем Армении. Тренируют Даниила Александр и Дмитрий Максимовы. Спортсмена и его наставников поздравил губернатор Дмитрий Миляев:

«Даниил, поздравляю с золотом первенства мира!
Свои поздравления адресую тренерам. Здоровья, успехов и новых спортивных побед! Горжусь!» – написал глава региона в своём телеграм-канале.  

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