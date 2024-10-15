В Туле перевозчики хотят увеличить стоимость проезда

Руководители компаний обращают внимание, что тариф не индексировался с марта 2023 года.

В адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области поступило предложение от перевозчиков региона о пересмотре тарифа на проезд в общественном транспорте.

По информации Myslo, руководители компаний заявляют, что тариф на проезд не индексировался с марта 2023 года. За это время значительно выросли цены на дизельное топливо, автозапчасти и материалы. В связи с этим перевозчики предложили увеличить стоимость проезда в городе. По нашим данным, речь идет о повышении стоимости минимум на 5 рублей.

Перевозчики уверяют, что повышение стоимости проезда необходимо для сохранения предприятий, кадров и обеспечения их работы.