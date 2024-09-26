В Туле полицейские по горячим следам поймали грабителя

Скрин из видео УМВД по Тульской области.

В Туле в полицию с заявлением обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что на улице на нее напал неизвестный, стал угрожать пистолетом и вымогать ценности. После ограбления мужчина уехал на автомобиле, который потерпевшая успела запомнить.

По горячим следам сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области обнаружили преступника в транспортном потоке.

— В результате профессиональных действий полицейских злоумышленник был задержан через 3 часа после совершения преступления. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за кражи и разбой, — сообщили в региональном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под арест. Похищенное изъято.

