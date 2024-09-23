  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ремонт на улице Плеханова в Туле закончат к 15 октября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ремонт на улице Плеханова в Туле закончат к 15 октября

Ремонт на улице Плеханова в Туле закончат к 15 октября

На участке идет реконструкция трамвайных путей.

В Туле в связи с реконструкцией трамвайных путей на участке улицы Плеханова вводят одностороннее движение: 

  • от ул. Калинина по направлению к дому № 142 по ул. Плеханова;
  • от дома № 159-а по ул. Плеханова по направлению к ул. Калинина.

Как стало известно Myslo, протяженность трамвайного пути составит 2400 метров. Стоимость работ — 103,5 миллиона рублей. На участке установят три трамвайные остановки. 

Специалисты организовали два участка дороги с одностороннем движением и сделали переезд в районе домов № 142 и 159 на улице Плеханова. Ремонтные работы планируют закончить к 15 октября. 
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 15:00 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт на Плехановотрамваи

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В одном из дворов Новомосковска поставили чудо-качели для великанов
В одном из дворов Новомосковска поставили чудо-качели для великанов
Тульские приставы продадут на торгах имущество должников на сумму 23,5 млн рублей
Тульские приставы продадут на торгах имущество должников на сумму 23,5 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.