Ремонт на улице Плеханова в Туле закончат к 15 октября

В Туле в связи с реконструкцией трамвайных путей на участке улицы Плеханова вводят одностороннее движение:

от ул. Калинина по направлению к дому № 142 по ул. Плеханова;

от дома № 159-а по ул. Плеханова по направлению к ул. Калинина.

Как стало известно Myslo, протяженность трамвайного пути составит 2400 метров. Стоимость работ — 103,5 миллиона рублей. На участке установят три трамвайные остановки.

Специалисты организовали два участка дороги с одностороннем движением и сделали переезд в районе домов № 142 и 159 на улице Плеханова. Ремонтные работы планируют закончить к 15 октября.

