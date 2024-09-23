Тульские приставы продадут на торгах имущество должников на сумму 23,5 млн рублей

Фото из архива Myslo.

На аукцион выставят квартиры, машины и земельный участок.

В Тульской области приставы 26 и 30 сентября выставят на торги арестованное имущество должников на общую сумму 23,5 миллиона рублей. Аукцион пройдет на электронной торговой площадке.

На продажу выставят квартиры в Туле, Суворовском, Новомосковском, Щекинском и Кимовском районах Тульской области, земельный участок в Орловском районе Орловской области.

А также автомобили Peugeot 3008, Skoda Rapid, LADA Granta, Skoda Octavia, Infiniti FX 35, здание телятника, здание коровника, силосные ямы в Ефремовском районе Тульской области.

— Процесс реализации имущества посредством проведения торгов осуществляет МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, куда УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными электронной подписью (ЭЦП), направляются на торговую площадку по адресу https://арест.вэтп.рф/ до 24 сентября.