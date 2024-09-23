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Тульские приставы продадут на торгах имущество должников на сумму 23,5 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Тульские приставы продадут на торгах имущество должников на сумму 23,5 млн рублей

На аукцион выставят квартиры, машины и земельный участок.

В Тульской области приставы 26 и 30 сентября выставят на торги арестованное имущество должников на общую сумму 23,5 миллиона рублей. Аукцион пройдет на электронной торговой площадке.

На продажу выставят квартиры в Туле, Суворовском, Новомосковском, Щекинском и Кимовском районах Тульской области, земельный участок в Орловском районе Орловской области.

А также автомобили Peugeot 3008, Skoda Rapid, LADA Granta, Skoda Octavia, Infiniti FX 35, здание телятника, здание коровника, силосные ямы в Ефремовском районе Тульской области. 

— Процесс реализации имущества посредством проведения торгов осуществляет МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, куда УФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными электронной подписью (ЭЦП), направляются на торговую площадку по адресу https://арест.вэтп.рф/ до 24 сентября. 

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Автор:
сегодня, в 14:29 +2
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