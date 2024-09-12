Каким требованиям должны соответствовать укрытия в подвалах Тулы?

Недавно Myslo заглянул в подвалы многоквартирных домов Тулы, на которых повесили таблички «Укрытие» — признали пригодными для того, чтобы там прятались люди в случае чрезвычайной ситуации.
Выяснилось, что многие жители категорически не согласны считать свои подвалы укрытиями: по их мнению, они не соответствуют минимальным требованиям безопасности, а некоторые и вовсе захламлены чьим-то нажитым «добром».
Сооружений для защиты населения в случае ЧС много, называются они по-разному и должны соответствовать разным требованиям.
Так, к объектам гражданской обороны относятся:
- убежище — сооружение для защиты от ядерного и химического оружия, биологических средств, высоких температур и поражающих концентраций химически опасных веществ при авариях на опасных объектах;
- противорадиационное укрытие — сооружение для защиты от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении;
- укрытие — сооружение для защиты от фугасного и осколочного поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения этажей многоквартирного дома;
Однако в МЧС прокомментировали: в подвалах жилых домов Тулы — не то, не другое и не третье. Сейчас подвалы классифицируют как подземные пространства (сооружения). Основные требования к ним —
наличие двух выходов, естественной вентиляции, высота потолка — минимум 170 см.
Подземные пространства могут быть использованы для размещения трубопроводов, линий связи, канализации, для хранения энергоносителей. В том числе их можно использовать для строительства и размещения объектов гражданской обороны и военной промышленности.