  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Каким требованиям должны соответствовать укрытия в подвалах Тулы? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Каким требованиям должны соответствовать укрытия в подвалах Тулы?
Фото Юлии Коршуновой.

Каким требованиям должны соответствовать укрытия в подвалах Тулы?

Оказывается, официально эти подвалы называются не укрытиями вовсе: это «подземные пространства».

Недавно Myslo заглянул в подвалы многоквартирных домов Тулы, на которых повесили таблички «Укрытие» — признали пригодными для того, чтобы там прятались люди в случае чрезвычайной ситуации.

Выяснилось, что многие жители категорически не согласны считать свои подвалы укрытиями: по их мнению, они не соответствуют минимальным требованиям безопасности, а некоторые и вовсе захламлены чьим-то нажитым «добром».

8db81e52-6d0e-44f0-8363-a4534fabce89.jpg

Сооружений для защиты населения в случае ЧС много, называются они по-разному и должны соответствовать разным требованиям.

Так, к объектам гражданской обороны относятся:

  • убежище — сооружение для защиты от ядерного и химического оружия, биологических средств, высоких температур и поражающих концентраций химически опасных веществ при авариях на опасных объектах;
  • противорадиационное укрытие — сооружение для защиты от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении;
  • укрытие — сооружение для защиты от фугасного и осколочного поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения этажей многоквартирного дома;

Однако в МЧС прокомментировали: в подвалах жилых домов Тулы —  не то, не другое и не третье. Сейчас подвалы классифицируют как подземные пространства (сооружения). Основные требования к ним —

наличие двух выходов, естественной вентиляции, высота потолка — минимум 170 см.

 

Подземные пространства могут быть использованы для размещения трубопроводов, линий связи, канализации, для хранения энергоносителей. В том числе их можно использовать для строительства и размещения объектов гражданской обороны и военной промышленности.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:49 0
Другие статьи по темам
Событие
укрытияубежищатребования к укрытиям
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле определят лучшую бригаду скорой помощи
В Туле определят лучшую бригаду скорой помощи
Названа средняя зарплата программистов в Тульской области
Названа средняя зарплата программистов в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.