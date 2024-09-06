Хлам, мрак и сараи-развалюхи: как выглядят допущенные к эксплуатации укрытия — фото

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Жители домов с оборудованными под укрытия подвалами уверены: в случае серьёзной опасности им несдобровать.

На днях администрация Тулы опубликовала список подвалов, в которых организованы укрытия на случай ЧС.

Myslo заглянул в некоторые из них: результат нас неприятно удивил.

Укрытия тут быть не должно

На двух подъездах дома № 133-а на пр. Ленина висят таблички — «Укрытие». В какой квартире искать ключи, на табличке указано, а вот телефон представлен странный, для Тульской области нетипичный: 2-2-4.

Жильцы дома категорически не согласны считать свои подвалы укрытиями: минимальным требованиям безопасности, по их мнению, они не соответствуют. Света нет, входы завалены детскими самокатами и велосипедами — о том, что в ближайшее время придётся экстренно воспользоваться укрытием, местные мамочки стараются не думать.

Жительница дома Елена Артамонова рассказала:

Елена Артамонова — В 2023 году у нас была УК «Наш Дом», они и установили таблички. С 1 июля дом обслуживает УК «Свой Дом». Мы к директору обращаемся: или подвал в пригодное состояние приведите, или снимите таблички. Директор нам говорит сейчас: «Вы позвоните в администрацию, а мы снимем».

В апреле неравнодушные жители уже обращались в администрацию Центрального района — захотели разузнать подробнее о порядке хранения ключей от укрытия. Ответ удивил:

«В случае экстренной ситуации с необходимостью доступа в технический подвал необходимо обращаться в управляющую компанию — в рабочее время, в аварийную службу — во внерабочее время, выходные и праздничные дни. Самостоятельный несанкционированный доступ в технические подвалы запрещен во избежание причинения вреда жизни и здоровью граждан. Доступ в техническое помещение должен быть закрыт в целях антитеррористической безопасности населения в соответствие с федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"».

В экстренной ситуации надежда на управляющую компанию — чтобы она своевременно предоставила доступ в укрытие. Но только в рабочее время!

Хотя в подвале жители дома и укрываться-то не хотят. Он не освещён. Мы светили под ноги фонариками. Внутри — склад чьих-то личных вещей, воздух спёртый, хоть и судя по результатам проверки, ревизоры удовлетворились внутренней вентиляцией помещения.

Елена поделилась фотографиями подвала, сделанными сразу после того, как ему присвоили статус укрытия. Мусор жильцам пришлось разгребать самостоятельно: никто даже не прислал машин для вывоза. Такой подвал осмотрели и признали пригодным для укрытия.

А так подвал выглядит сейчас — стараниями жителей. Разница очевидно есть, а общее состояние укрытия попробуйте оценить сами:

Сейчас жильцы дома хотят, чтобы их подвалу снова вернули статус обычного технического помещения. Но таблички «Укрытие» висят, а дом № 133-а даже появился в официальном списке от городской администрации домов с оборудованными убежищами.

Инструктаж для жителей домов с оборудованными подвалами не предусмотрен, до всего им нужно доходить своим умом. Елена самостоятельно объясняет сыну: в случае опасности — отойти от окна, спрятаться в ванной. Речи о том, чтобы бежать в укрытие, даже не идёт.

В укрытии — сараи с соленьями

Старшую по соседнему дому № 133 зовут Нина Прощалыкина. Она одна из тех женщин, на которых держатся многоквартирные дома — активная пенсионерка, решающая вопросы благоустройства, ремонта и содержания. Сейчас на повестке — организация убежищ. Нина Сергеевна снова, как атлант, расправила плечи и понесла на них заботы о подвальных помещениях.

Нина Прощалыкина — Работы — непочатый край. Об удобстве пока даже не думаем — пока бы подвал элементарно пригодным для укрытия сделать.

Внутри из «удобств» — только окна: их Нина Сергеевна поставила с депутатской помощью. В остальном — голые стены.

— Где люди сидеть должны? Или мы должны стоять всё время, пока будем прятаться?

Пока место для «посидеть» не оборудовано, Нина Сергеевна импровизирует. Когда подвал расчищали (а для расчистки восьми подвалов пришлось вызывать 53 КамАЗа!), она специально попросила не увозить вещи, которые могут подойти в качестве сидений. Вот они.

Каркас деревянного шкафа:

Поддоны — такие часто можно увидеть, например, на овощных развалах:

Деревянные рамы — не только для «посидеть», но и для «вдруг что»:

Для непредвиденных нужд ещё сохранили и металлическую решётку:

Вообще деревянные вещи в подвале Нину Сергеевну беспокоят: случись, например, прорыв канализации, и дерево тут же впитает в себя отходы человеческой жизнедеятельности. А это грязь, антисанитария и, в первую очередь, запах: в подвале и так буквально нечем дышать.

В углу подвала — железная, закрытая на замок «комнатка». Это «сарай» жительницы первого этажа, там она хранит свои вещи. Когда подвал стал укрытием, жильцов настойчиво попросили освободить его от личных вещей. Кто-то вошёл в положение, кто-то наотрез отказался: четыре подвала из восьми сейчас завалены нажитым добром.

— Вот такой у них склад ума «кулацкий» — «моё», и всё тут, — сетует Нина Сергеевна. — Недавно ремонт отопительных труб у нас был, нужно было из чьего-то «сарая» вещи вытащить. Хозяина найти не смогли, открыли его самостоятельно, а оттуда ка-а-ак посыплется всё на нас.

Постановление однажды выписали, уже не помню кто, — подвал от «сараев» освободить. Так тут такая ругань началась! Бабушки живут в третьем подъезде, уже не ходят почти, а всё равно — «пусть лежит».

А в 2005 году, когда история с «сараями» только начиналась, меня даже бить приходили. Была у нас тут жительница, её переселили из частного дома в квартиру, а она посчитала, что раз квартира у неё теперь есть, то и земля в подвале ей принадлежит. Я ей говорю тогда: «Во дела, даже у меня там земли нет. У тебя-то откуда?» Закрыла подвал на замок, ключ спрятала. Ходила она за мной, ходила, а потом в один день драться полезла. Меня тогда соседи отбивали.

На вопрос, возможно ли будет спастись в таком убежище, Нина Сергеевна грустно отвечает: «Конечно, нет». В счастливый исход для своих домочадцев в подвале женщина не верит.

Укрытие в подвале, подвал — в труху

В доме № 49 по ул. Седова выбирают старших по подъезду — это большая редкость. В первом подъезде этого дома укрытие. Нас встретила Антонина Емельянова, ключи от укрытия у неё есть.

Антонина Емельянова — Вообще ключи у всех почти есть, только две квартиры без доступа в подвал сейчас. 100 рублей на ключ пожалели... Света в подвале пока нет. Я сейчас попросила сделать нам автоматическое освещение: чтобы мы заходили и свет включался.

Из пробитой в нескольких местах кирпичной стены (импровизированные окна) свет падает на большую кучу мусора: стеклянные банки, тряпки, бытовые отходы разного рода.

Дойти до бетонных свай и посмотреть, что за ними, не получилось: с потолка свисала такая длинная паутина, что при попытке пройти через неё она облепила всё лицо.

Антонина рассказала также, что жильцам двух соседних подъездов попасть в свои подвалы проблематично: от старых водопроводных труб скапливается много конденсата — становится скользко и опасно.

В доме напротив (ул. Серебровская, 20) есть укрытие, но оно почему-то не указано в списке. Зато указан дом № 18 — а укрытия там нет.

Попасть в укрытие дома № 20 нам не удалось, но местная жительница провела нас в подвал: он оказался соединённым для всех подъездов. Одно насторожило только: проход к укрытию закрыт железной решёткой, решётка на замке. Выломать такую будет куда более проблематично, чем сбить хлипкий замок с деревянной двери.

В подвале — тоже «сараи» как на пр. Ленина, только на этот раз деревянные. Жительница рассказала, что однажды подвал уже горел: вспыхнули деревянные постройки и хранящиеся в них вещи. В подвале-укрытии всё то же самое: если снова загорятся «сараи», огонь легко перекинется и туда.

Вот как выглядит «хранилище». Одна из дверей оказалась приоткрыта, и мы аккуратно туда заглянули: внутри — опять всё деревянное, а ещё куча пустых бутылок из-под игристого. И что за ценность в этих вещах?

Обе женщины надежд на спасение в укрытиях тоже не питают. Идея сделать из их подвалов укрытия кажется им абсурдной.

Когда попасть в укрытие невозможно

В доме № 53 на ул. Металлургов ключей от укрытия нет ни у кого из жильцов: старшего по дому, который мог бы за них отвечать, жители не выбрали, поэтому ключи хранятся в ЖЭУ.

У дома № 47-б по той же улице собственное укрытие: дом вокруг не обойти (он обнесён бетонным забором), проход к подъезду закрыт калиткой, а на калитке — домофон.

А дом № 51-а полагается на старшего по дому: у него есть ключи от подвала, названного укрытием. Но застать его не получилось. В подвал доступа больше нет ни у кого. Бабушки на лавочке озабоченно спросили: «А что, уже прятаться пора?» Но потом рассудили: даже если начнётся «что-то», они останутся дома — на девятом десятке по подвалам не полазаешь.

Дом № 16-б по ул. Серебровской указан в перечне домов с организованными укрытиями. На подъезде от таблички «Укрытие» осталась малая часть — её специально или случайно сорвали. Сейчас жители дома и не знают точно, работает ли укрытие. Да и когда табличка висела, побывать там жильцам не довелось.

А в одном из домов в Пролетарском районе старший по дому не захотел проинспектировать с нами подвал. Позвонил даже директору управляющей компании, которая, что не удивительно, запретила корреспонденту спускаться в подвал — мол, террористическая опасность.

Как только не убеждали мы старшего по дому, что на кону не личные взаимоотношения с УК, а, возможно, человеческие жизни. Он остался непреклонен: теперь жильцам самим предстоит выяснить, не укрывают ли от них чего-нибудь в новоиспечённом укрытии.