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В Туле определят лучшую бригаду скорой помощи
Фото Алексея Пирязева.

В Туле определят лучшую бригаду скорой помощи

Программа соревнований будет включать в себя теоретический и практический этапы.

13 сентября в Туле пройдет II Межрегиональный конкурс профессионального мастерства сотрудников скорой медицинской помощи и медицины катастроф. За звание лучшей бригады будут бороться 18 команд из 14 регионов России от Мордовии до Дагестана. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Программа соревнований будет включать в себя теоретический и практический этапы. Участники команд продемонстрируют навыки проведения диагностики и оказания помощи при экстренных ситуациях, а также организации медицинской сортировки пострадавших.

Водители продемонстрируют мастерство управления автомобилем скорой медицинской помощи на этапе «Ралли».

— Подобные конкурсы нужны не только для выявления лучших профессионалов, но и для оценки общего уровня подготовки специалистов, для определения дальнейших путей укрепления службы, — отметил врио главного врача Тульского центра медицины катастроф Александр Воробьев.

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сегодня, в 18:10 0
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