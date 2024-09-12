В Туле определят лучшую бригаду скорой помощи

Фото Алексея Пирязева.

Программа соревнований будет включать в себя теоретический и практический этапы.

13 сентября в Туле пройдет II Межрегиональный конкурс профессионального мастерства сотрудников скорой медицинской помощи и медицины катастроф. За звание лучшей бригады будут бороться 18 команд из 14 регионов России от Мордовии до Дагестана. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Программа соревнований будет включать в себя теоретический и практический этапы. Участники команд продемонстрируют навыки проведения диагностики и оказания помощи при экстренных ситуациях, а также организации медицинской сортировки пострадавших.

Водители продемонстрируют мастерство управления автомобилем скорой медицинской помощи на этапе «Ралли».

— Подобные конкурсы нужны не только для выявления лучших профессионалов, но и для оценки общего уровня подготовки специалистов, для определения дальнейших путей укрепления службы, — отметил врио главного врача Тульского центра медицины катастроф Александр Воробьев.