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Названа средняя зарплата программистов в Тульской области
Фото: https://ru.freepik.com.

Названа средняя зарплата программистов в Тульской области

Аналитику предоставил портал hh.ru.

12 сентября в России отмечают свой профессиональный праздник программисты. К этой дате аналитики онлайн-платформы hh.ru выяснили, какой спрос в Тульской области на этих специалистов и сколько им готовы платить.

По данным портала, за восемь месяцев 2024 года в Тульской области было открыто 560 вакансии для программистов и разработчиков, это на 2% больше, чем за тот же период годом ранее (было 548). Вакансии на специалистов этой сферы занимают 0,5% от общего количества предложений в регионе.

В этом году медианная предлагаемая зарплата для программистов в Тульской области составила
99 900 рублей.

В целом по России этот показатель достиг 147 700 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее.

Разработчики остаются в двадцатке самых высокооплачиваемых специалистов в России. Наиболее дорогие предложения сейчас делают работодатели в Москве (медиана — 198 900 руб.), Санкт-Петербурге (153 400 руб.), Новосибирской области (143 800 руб.), Московской области (139 700 руб.), Нижегородской области (135 200 руб.) и Республике Татарстан (127 300 руб.).

Программисты на данный момент формально не входят в число дефицитных специалистов за счет сильного присутствия на рынке программистов уровня джуниор: на начало сентября на одну вакансию для них приходится, в среднем, 6,6 резюме, что соответствует норме для рынка труда. По России в целом — 6,4 резюме на одно предложение. Среднее число активных вакансий в Тульской области на данный момент — 105, а число активных резюме равняется 695.

При этом самая низкая конкуренция за работу среди программистов в данный момент зафиксирована в Магаданской области (3,8 резюме на вакансию), Москве (4) и Свердловской области (5,5). А самая высокая — в Кабардино-Балкарской республике (135 резюме на вакансию), Республике Ингушетия (78) и Карачаево-Черкесской Республике (56).

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