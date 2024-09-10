Боевая ничья в Химках. «Арсенал» пропустил два, но по-прежнему первый

Фото ПФК Арсенал.

Не проиграл в выездном матче с «Торпедо», и даже шансов на победу имел больше соперника. Ничья 2:2 внушает оптимизм, ведь игры с «Торпедо» всегда у нас выходили сложными.

Поединок «Арсенала» и «Торпедо» вызвал интерес и у бывших. За игрой в Химках наблюдали с трибуны Евгений Луценко и Кирилл Панченко, поигравших и за ту, и за другую команду. В силу этого обстоятельства наверняка болели просто за хороший футбол. В этом отношении матч себя оправдал – футбол получился интересным.

Главный итог поездки в Химки – «Арсенал» сохранил за собой лидерство. У кого-то из болельщиков могут быть претензии к игре, к количеству забитых мячей, к ничейной серии, но к турнирной таблице, даже с учетом, что все остальные фавориты подтянулись, претензий нет. Первое место налицо.

Матч в Химках, конечно, высветил главные на сегодня проблемы тульской команды. Как и в прошлом сезоне «Арсенал» Сторожук бьется на максимуме, без запаса прочности. К сожалению, усиления со скамейки запасных пока нет. Хотя усиление вещь тоже переменчивая. Возможно, сохрани «Арсенал» преимущество в счете в первом тайме, и игралось бы после перерыва совсем по другому. А так, выложив весь свой атакующий фарт, соперники понимали, что продолжения голевой феерии вряд ли будет, все может решить один забытый мяч. Другая стратегия, иные риски.

При этом Сторожук остался верен своим принципам – даже на выезде «Арсенал» начал игру от себя, заставив соперника обороняться. Это «Торпедо» пришлось приспосабливаться к игре гостей, а не наоборот. Первый гол случился уже на восьмой минуте, но к этому моменту «Арсенал» уже владел преимуществом, а «Торпедо» выглядело достаточно потерянным. И все-таки гол был забит достаточно неожиданно. Артему Попову соперники дали оперативный простор на фланге, а он, вместо того, чтобы дежурно продолжить атаку пасом на партнера, одним касанием подработал мяч, другим ударил. Защитник еще не успел сблизиться настолько, чтобы помешать, вратарь не сразу успел увидеть момент удара и реагировал уже на мяч, летящий в дальний верхний угол. Получилось красиво, эффектно и многообещающе. Практически на полчаса «Арсенал» после этого соперника выключил. Совсем было непонятно, как хозяева поля предполагают отыгрываться.

По телетрансляции время от времени выплывало отстраненное лицо главного тренера автозаводцев Олега Кононова, и наверняка многие из болельщиков в очередной раз подумали о его «интеллигентности», о том, что он не может завести команду, об отсутствии эмоций. Но в очередной раз выяснилось, что если ты в своих футболистах уверен, не обязательно бегать и кричать вдоль бровки. Когда футболисты уже на поле, поздно что-то в их действиях менять – как научил, так и играют. Надо терпеть и ждать своего шанса. Все может перевернуться в момент.

«Торпедо» своего шанса дождалось в первом тайме дважды. Сначала автозаводцы воспользовались несогласованностью в действиях «Арсенала» и Корян с ближней дистанции переиграл Левашова, а перед самым перерывом произошел несчастный случай – автогол. Мяч после навеса прилетел к игроку хозяев, тот сумел лишь изменить направление его полета, и этого оказалось достаточно, чтобы случился рикошет от своего же игрока. Выйти на перехват навеса Левашову было трудно – мяч закручивался от ворот, Семенчук тоже не доставал, просто вмешался случай.

А ведь перед этим «Арсенал» опять вел в счете – после заброса в штрафную Попов откинул мяч под удар Ткачеву, а тот с близкого расстояния переправил его в дальний угол. Комментаторы из студии сразу же начали обсуждать, что в моменте, когда шел пас на Попова в штрафную, был офсайт. Удивительным образом к ним потом присоединились некоторые болельщики «Арсенала», моментально согласившиеся, что положение «вне игры» было. А как же презумпция невиновности? Арбитр на линии флажок не поднял, повтор с одной камеры – точно ни разу не аргумент. При чем тут железный офсайт?

Судейская бригада вообще отработала матч на хорошем уровне. Главный арбитр Сергей Цыганок свистками не душил ни одну из команд, карточками, хоть борьбы была и достаточно жесткой, направо-налево не сыпал, в эпизоде с якобы вне игры у Попова тоже разобрался в пользу атакующей команды. Поэтому странно было по горячим следам слышать претензии Александра Сторожука к судейской бригаде. Возможно, на эту тираду повлиял эпизод с Азявиным в концовке, когда кто-то из защитников хозяев вынес мяч за линию, а судья показал удар от ворот. Ошибся, бывает.

По большому счету бывает со всеми. Об этом, только в ином ракурсе, говорил и Сторожук – до перерыва торпедовцы два раза перешли центр поля и забили два гола. Легкое преувеличение, конечно, но показательное. Соперники действительно из полутора моментов выжали два гола, что куда показательнее для «Арсенала», чем эпизод с Азявиным. В конце концов не факт, что даже в случае углового, что-то бы из него ценного удалось выжать. Не ладится пока в «Арсенале» ни со стандартными положениями, ни с действиями нападающих.

В Химках вновь из игроков группы атаки не отличился никто. Азявин, получивший целых двадцать минут игрового времени, не ударил по чужим воротам ни разу. От Гелояна, который вышел на второй тайм, совсем не было креатива. Настолько, что главный тренер в концовке произвел обратную замену, выпустив вместо него защитника Григория Жилкина. Гелоян и сам понимал, что не клеится, нервничал, и перед самой заменой едва не наиграл на красную карточку, пойдя в грубое столкновение с игроком хозяев. Хотя, после телепросмотров видишь, что прям такого чрезмерного, что можно было бы расценить на удаление, в этом столкновении ничего не было, а что заслужил Гелоян, то и получил. Это опять же по поводу судейства.

Малик, на которого у тульских болельщиков сейчас большие надежды, играл с первых минут, и ничем особым себя не проявил. Ему пока трудно – для такого футбола, да еще в соперничестве с игроками серьезного по меркам первой лиги, уровня слишком мало опыта. При этом Малик проделывает большой объем черновой работы, участвует в прессинге, и моменты, которые он имеет, как раз результат всего этого. Малик их зарабатывает своим трудом. Если Сторожуку удастся количество перевести в качество, то в скором времени кпд новичка «Арсенала» наверняка будет существенно выше.

Хотя Сторожук явно не отказался бы получить усиление не только на перспективу, но также на здесь и сейчас. Взлететь наверх хорошо, но чтобы удержаться там, нужна поддержка кадрами. Дозаявочная компания заканчивается и, может быть, на флажке случатся какие-то важные приобретения. Хочется в это верить.

«Торпедо» – «Арсенал» – 2:2 (2:2).

Голы: Попов (8) – 0:1, Корян (34) – 1:1, Ткачёв (39) – 1:2, Бердников (42, в свои ворота) – 2:2.

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Данилкин, Роганович, Г.Шевченко, Нетфуллин, Чурич, Галкин (Горбунов, 64), Манелов (Червяков, 80), Корян (Соколов, 64), Чупаев (Максимов, 81).

«Арсенал»: Левашов, Семенчук, Печенкин, Бердников, Попов, Кайнов, Ткачёв (Е.Шевченко, 70), Цараев (Раздорских, 46), Лёвин, Липовой (Гелоян, 46; Жилкин, 84), Одейинка (Азявин, 72).

Предупреждены: Данилкин – Лёвин, Гелоян.

Судья – Сергей Цыганок (Калининград).

9 сентября. Химки. Стадион «Арена-Химки».