В Тульской области продолжается масштабная эколого-патриотическая акция. На территории Петрушинского лесничества, недалеко от Алексина, заложили целый лес в знак благодарности героям Великой Отечественной войны. Участники мероприятия посадили 12 тысяч молодых европейских елей на площади в 3,3 гектара.

Глобальная цель международного проекта «Сад памяти» — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом не вернувшемся с фронта.

Акция реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Тысячи тульских добровольцев вносят свой вклад в восстановление лесов и сохранение истории.