В МЧС прокомментировали эвакуацию в ТГПУ им. Толстого

По сообщению ведомства, на территории университета обнаружили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

ГУМЧС по Тульской области прокомментировало эвакуацию студентов и педагогов Тульского государственного педагогического университета 10 сентября:

— Сегодня в Туле во время проведения земляных работ на территории ТГПУ им. Л.Н. Толстого был обнаружен снаряд, предположительно времён ВОВ.

Проводилась эвакуация 2 500 человек. По уточнённым данным, группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» был изъят артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен Великой Отечественной войны, подлежащий уничтожению.

На данный момент образовательный объект функционирует в штатном режиме.