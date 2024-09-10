Тулячка бросила младенца на парковке в Северной Мызе: суд огласил приговор

В Туле огласили приговор 25-летней местной жительнице, которая оставила своего сына на парковке в Северной Мызе. Женщина обвинялась в оставлении в опасности.

Напомним, 16 июня на парковке в ЖК «Северная Мыза» нашли коляску с плачущим младенцем. Происшествие попало на видео. Прибывшие полицейские быстро установили и обнаружили мать ребенка, которая спала в своей квартире.

В отделе полиции женщина заявила, что находилась в состоянии наркотического опьянения и ей привиделись медведи. Испугавшись, она спрятала ребенка и убежала. Из-за переохлаждения у двухмесячного малыша развился бронхит — мальчик едва не умер.

В ходе процесса молодая женщина признала вину и уверяла, что уже встала на путь исправления.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 6 месяцев.