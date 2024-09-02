Как тулякам получить налоговый вычет за занятия спортом

Фото Алексея Пирязева.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» с 2022 года россияне могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

Налоговый вычет за занятия спортом можно получить не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет, а также за детей до 24 лет, которые учатся очно в аккредитованных колледжах и вузах.

Важно, что на вычет может претендовать только трудоустроенный человек с официальной зарплатой.

Получить налоговый вычет за 2022 и 2023 годы возможно двумя способами.

1. Обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Необходимо заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ), подготовить комплект документов (копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек), представить заполненную налоговую декларацию и копии подтверждающих документов в налоговый орган по месту жительства.

Необходимо заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ), подготовить комплект документов (копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек), представить заполненную налоговую декларацию и копии подтверждающих документов в налоговый орган по месту жительства. 2. Получить вычет у работодателя. В этом случае нужно подготовить комплект документов (копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек), представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный налоговый вычет. По истечении 30 календарных дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный налоговый вычет, представить выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому лицу доходов.

С 1 января 2024 года вступили в силу упрощенные правила предоставления этой льготы. Вычет за 2024 год можно будет получить в 2025 году через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», доступ к которому осуществляется как через онлайн приложение, так и на сайте ФНС. Справку 3-НДФЛ и пакет документов налогоплательщику предоставлять не надо.