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«Не вижу причин поселиться здесь добровольно»: какое жильё продаётся в Петелино и Ильинке
Фото: avito.ru

«Не вижу причин поселиться здесь добровольно»: какое жильё продаётся в Петелино и Ильинке

Представляем новый обзор интернет-объявлений о продаже недвижимости!

Мы продолжаем исследовать рынок вторичного жилья в разных районах оружейной столицы. На этот раз решили заглянуть в посёлки, расположенные на окраине Центрального округа Тулы.

Ильинку и Петелино разделяет дорога «Тула – Новомосковск». В местных пабликах жители жалуются на проблемы с общественным транспортом и отсутствие нормальной инфраструктуры – спортивные и детские площадки здесь в дефиците, а общественные пространства в современном понимании и вовсе отсутствуют. «Не вижу причин поселиться здесь добровольно», - пишет одна из местных жительниц.

Мы решили выяснить, на какое жильё могут претендовать люди, которые всё же рассматривают Петелино и Ильинку в качестве постоянного места жительства. Квартир, отвечающих нашим стандартным критериям (прямая продажа, отсутствие проблем с документами и хотя бы минимальный ремонт), набралось всего около 10. Самые интересные варианты – перед вами. Поехали!

 

Как обычно, начинаем с самой низкой цены – сегодня это 2,5 млн рублей. За эту сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в пятиэтажке на ул. Центральной в Ильинке. Дом 1975 года постройки, 2 этаж, площадь жилья – 45 квадратных метров.

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Санузел совмещённый, комнаты изолированные. Вот что пишет владелец: «Ремонт частично сделан – качественная электрика, также закуплены строй материалы (ванна, унитаз, смеси, гипсокартон). Окна выходят на две стороны. До Тулы 20 минут на машине».

 

На 50 тысяч дороже стоит «однушка» в похожем доме на ул. Полевой в Петелино. 29,8 кв. м., четвертый этаж, совмещённый санузел. Окна выходят на улицу, есть балкон. Рядом с домом – детский сад, школа, супермаркет, больница и остановка общественного транспорта.

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Комментарий продавца: «В квартире сделан качественный ремонт. Спальное место отделено перегородкой. Балкон отделан пластиком, выходит на детскую площадку. Зеленый двор с парковочными местами в любое время суток».

 

За однокомнатную квартиру в недавно построенном трёхэтажном доме в пос. Ильинка придётся выложить 2850000 рублей. 1 этаж, 33 «квадрата», совмещённый санузел, есть лоджия.

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Сделан хороший свежий ремонт, окна выходят на улицу. Рядом – больница, супермаркет, пруд и остановка общественного транспорта. Продавец обещает тишину, покой и приличных соседей.

 

Следующая квартира находится по соседству. Это «двушка», переделанная в «трёшку». Находится на четвёртом этаже пятиэтажки, общая площадь – 44 квадратных метра. Комнаты изолированные, есть балкон. Покупатель получит две спальни (одна без окна) и большую кухню-гостиную.

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Вот что пишет владелец: «Газовая колонка на кухне (летом вы не останетесь без горячей воды), новые радиаторы, нет счётчиков на воду и газ, зелёный вид из окна на южную сторону, адекватные тихие соседи. Есть два отсыпанных парковочных места у подъезда. Мебель и техника остаётся по договорённости». Цена – 3,45 млн рублей.

 

Самый дорогой вариант – трёхкомнатная квартира панельной пятиэтажке 1993 года постройки в пос. Петелино. Средний третий этаж, 62,1 кв. м. площади. Комнаты изолированные, есть гардеробная и балкон. Окна выходят на две стороны, санузел – раздельный. Цена – 4,4 млн рублей.

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Текст объявления простой и короткий: «Отличная квартира в пригороде Тулы, спокойный район, во дворе детский сад, рядом школа, стадион, детские площадки, магазины, автобусная остановка. Состояние хорошее, балкон застеклен. Торг уместен».

Как вам эти квартиры, друзья? Стоит ли покупать жильё в Ильинке или Петелино?

 

Сюжет: Купи-продай
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