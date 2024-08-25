«Не вижу причин поселиться здесь добровольно»: какое жильё продаётся в Петелино и Ильинке

Фото: avito.ru

Мы продолжаем исследовать рынок вторичного жилья в разных районах оружейной столицы. На этот раз решили заглянуть в посёлки, расположенные на окраине Центрального округа Тулы.

Ильинку и Петелино разделяет дорога «Тула – Новомосковск». В местных пабликах жители жалуются на проблемы с общественным транспортом и отсутствие нормальной инфраструктуры – спортивные и детские площадки здесь в дефиците, а общественные пространства в современном понимании и вовсе отсутствуют. «Не вижу причин поселиться здесь добровольно», - пишет одна из местных жительниц.

Мы решили выяснить, на какое жильё могут претендовать люди, которые всё же рассматривают Петелино и Ильинку в качестве постоянного места жительства. Квартир, отвечающих нашим стандартным критериям (прямая продажа, отсутствие проблем с документами и хотя бы минимальный ремонт), набралось всего около 10. Самые интересные варианты – перед вами. Поехали!

Как обычно, начинаем с самой низкой цены – сегодня это 2,5 млн рублей. За эту сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в пятиэтажке на ул. Центральной в Ильинке. Дом 1975 года постройки, 2 этаж, площадь жилья – 45 квадратных метров.

Санузел совмещённый, комнаты изолированные. Вот что пишет владелец: «Ремонт частично сделан – качественная электрика, также закуплены строй материалы (ванна, унитаз, смеси, гипсокартон). Окна выходят на две стороны. До Тулы 20 минут на машине».

На 50 тысяч дороже стоит «однушка» в похожем доме на ул. Полевой в Петелино. 29,8 кв. м., четвертый этаж, совмещённый санузел. Окна выходят на улицу, есть балкон. Рядом с домом – детский сад, школа, супермаркет, больница и остановка общественного транспорта.

Комментарий продавца: «В квартире сделан качественный ремонт. Спальное место отделено перегородкой. Балкон отделан пластиком, выходит на детскую площадку. Зеленый двор с парковочными местами в любое время суток».

За однокомнатную квартиру в недавно построенном трёхэтажном доме в пос. Ильинка придётся выложить 2850000 рублей. 1 этаж, 33 «квадрата», совмещённый санузел, есть лоджия.

Сделан хороший свежий ремонт, окна выходят на улицу. Рядом – больница, супермаркет, пруд и остановка общественного транспорта. Продавец обещает тишину, покой и приличных соседей.

Следующая квартира находится по соседству. Это «двушка», переделанная в «трёшку». Находится на четвёртом этаже пятиэтажки, общая площадь – 44 квадратных метра. Комнаты изолированные, есть балкон. Покупатель получит две спальни (одна без окна) и большую кухню-гостиную.

Вот что пишет владелец: «Газовая колонка на кухне (летом вы не останетесь без горячей воды), новые радиаторы, нет счётчиков на воду и газ, зелёный вид из окна на южную сторону, адекватные тихие соседи. Есть два отсыпанных парковочных места у подъезда. Мебель и техника остаётся по договорённости». Цена – 3,45 млн рублей.

Самый дорогой вариант – трёхкомнатная квартира панельной пятиэтажке 1993 года постройки в пос. Петелино. Средний третий этаж, 62,1 кв. м. площади. Комнаты изолированные, есть гардеробная и балкон. Окна выходят на две стороны, санузел – раздельный. Цена – 4,4 млн рублей.

Текст объявления простой и короткий: «Отличная квартира в пригороде Тулы, спокойный район, во дворе детский сад, рядом школа, стадион, детские площадки, магазины, автобусная остановка. Состояние хорошее, балкон застеклен. Торг уместен».