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Туляк заявил, что его отца расстрелял из ружья мужчина на синей «Ниве»
Фото Тула.Жесть.Телеграм

Туляк заявил, что его отца расстрелял из ружья мужчина на синей «Ниве»

Судя по постам в соцсетях, сын пострадавшего хочет предать огласке этот случай.

Сегодня в соцсетях начал набирать обороты пост следующего содержания:

- 21.08.2024 мой отец находился на рыбалке на реке Шат возле деревни Липня Киреевского района. Неизвестный, управляя автомобилем «Нива» синего цвета, остановился на противоположном берегу. Выйдя из автомобиля, сделал в сторону отца несколько шагов, нацелил на него ружьё и выстрелил с расстояния 10-12 метров. Сел обратно в машину и скрылся! В больнице провели осмотр и обнаружили 68 дробей 24 из них удалили.

Myslo запросил комментарий у представителей УМВД и Следственного комитета. 

В полиции объяснили, что случилось на самом деле.

 

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