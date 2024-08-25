В Тульской области объявлено метеопредупреждение

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26-27 августа в большинстве районов Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о правилах безопасности:
- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
- Своевременно очищайте прилегающую к дому территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
- Не сжигайте собранный после уборки мусор.
- В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу.
- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.