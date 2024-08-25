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В Тульской области объявлено метеопредупреждение

В Тульской области объявлено метеопредупреждение

В регионе сохраняется высокая степень пожароопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26-27 августа в большинстве районов Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о правилах безопасности:

  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
  • Своевременно очищайте прилегающую к дому территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор.
  • В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу.
  • Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.

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