Дмитрий Миляев принял участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Форум проходит с 12 по 14 августа в Московской области. В этом году акцент сделан на выполнении задач специальной военной операции.

Генеральный директор АО «НПО „Высокоточные комплексы“», член Бюро Союза машиностроителей Олег Рязанцев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провели рабочую встречу на полях Международного форума «Армия-2024».

Они обсудили взаимодействие предприятий и правительства региона по выполнению гособоронзаказа. Кроме того, обсуждались вопросы кадрового обеспечения тульских предприятий холдинга и их техническое перевооружение.

Дмитрий Миляев осмотрел представленную на экспозиции холдинга продукцию. В составе экспозиции традиционно выставлены изделия тульских предприятий «Высокоточных комплексов» — КБП и ЦКБА.

Врио губернатора рассказали о противотанковых ракетных комплексах. Также были продемонстрированы зенитные управляемые ракеты для комплексов семейства «Панцирь», в том числе новейшая ракета ближнего перехвата.

Также Дмитрий Миляев встретился с генеральным директором АО «Технодинамика» Игорем Насенковым. Они обсудили дальнейшее сотрудничество, а также осмотрели экспозицию холдинга.

— Тула была и остаётся оружейной столицей нашей Родины. Туляки всегда были на страже интересов российского государства, его защитниками. Этот форум позволяет предприятиям ОПК Тульской области продемонстрировать свои достижения. На стендах наших предприятий можно увидеть как давно знакомые изделия, так и новые современные разработки, — сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил, что сегодня Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и Минобороны России ставят задачу — в зону СВО должна поставляться технологичная высокоточная техника, и с этой задачей тульские оборонные предприятия успешно справляются.

Врио губернатора напомнил, что Тульский оборонно-промышленный сектор работает практически в круглосуточном режиме, наращиваются темпы производства. В свою очередь, региональное правительство помогает предприятиям с комплектованием квалифицированными кадрами.

— Будем работать дальше в этом направлении. Убеждён, что тульские оборонщики продолжат справляться с теми задачами, которые перед ними ставит наша страна, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Форум проходит с 12 по 14 августа в Московской области. В этом году акцент сделан на выполнении задач специальной военной операции.

Участниками форума стали специалисты Минобороны России, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств.

Более тысячи отечественных и зарубежных компаний и организаций демонстрируют свыше 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов. В их числе — НПО «Стрела», КБП им. Академика А. Г. Шипунова, НПО «Милитех», КБ «Прибой», НТО «Альвис», Аурика, ЦКБА, НПО «Энергия», НПО «Сплав», Тульский патронный завод.

Также на форуме представлена экспозиция военного инновационного технополиса «ЭРА», в составе которого действует 5-я тульская научная рота.