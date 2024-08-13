Неизвестные сожгли автомобиль тулячки: женщина подозревает в преступлении отца и бывшего парня

Потерпевшая уверена, что за этим происшествием стоит её отец и бывший молодой человек.

— Папа, с которым я давно не общаюсь, сдружился с моим бывшим на почве своеобразного взгляда на женщин — они не считают нас за людей. После того, как я вышла замуж и забеременела, отец как с катушек сорвался — поливал грязью меня и мужа. Разносил сплетни и слухи по знакомым. Я прямо сказала ему, чтобы он прекратил это делать. Как мне думается, он разозлился, что женщина поставила его на место, и решил отомстить — спалил мою машину.

Тулячка уверена, что в этой истории замешан и её бывший: по словам свидетелей, они слышали голоса молодых людей перед тем, как загорелся её автомобиль.

— Если бывший не сам поджег, то приложил к этому руку. Кстати, они не только мою машину спалили — облили жидкостью машину мамы, которая стояла во дворе дома, и демонстративно оставили на капоте баклажку с зажигательной смесью.

По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога». В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время сотрудниками проводится необходимый комплекс мер, направленных на установление лиц, причастных к совершенному преступлению.