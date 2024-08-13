В Туле 15 августа запустят новый автобус от мкр-на Петровского до Московского вокзала

Фото из архива Myslo.

Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями жителей. Публикуем карту маршрута.

Глава администрации Илья Беспалов поручил организовать новый автобусный маршрут № 83 Мкр-н Петровский квартал — Московский вокзал. Ожидается, что он улучшит транспортное обслуживание жителей мкр-на Петровский квартал и Мясново. На маршруте будет работать два автобуса. Они будут ходить с 6.00 до 20.44 с интервалом в 35 минут.

Схема движения:

ул. Петровская — ул. Дубенская — с. Маслово — 70К-246 — ул. Чмутова — ул. Ликбеза — Павшинский мост — ул. Коминтерна — ул. Фрунзе — Красноармейский проспект.

Остановочные пункты:

мкр-н Петровский квартал — Маслово 2 — 12-й проезд Мясново — 9-й проезд Мясново — ул. Болотова — 2-й проезд Мясново — Краснослободская улица — Обувная фабрика — Фрунзенская ярмарка — ул. Фрунзе — ул. Дмитрия Ульянова — Московский вокзал.

Маршрут будет обслуживать компания-перевозчик ИП Ползикин А. Э. с предоставлением льгот по оплате проезда. Автобусы выйдут на новый маршрут с 15 августа.