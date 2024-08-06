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В Туле назначено заседание по делу о геноциде советского народа в годы ВОВ
Фото из архива Myslo

В Туле назначено заседание по делу о геноциде советского народа в годы ВОВ

Оно пройдёт в выездном формате и состоится в Зале Славы Тульского государственного музея оружия.

В четверг, 8 августа, в 11.00, Тульский областной суд начнет рассмотрение иска прокурора Тульской области, подготовленного по указанию Генерального прокурора Игоря Краснова.

Ведомство просит суд признать военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированных территориях Тульской области.

Основанием для подготовки иска стали документы государственного архива Тульской области, а также рассекреченные материалы регионального Управления ФСБ России.

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сегодня, в 19:40 0
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