6 августа: домашний остров и лапша с кофеином

Доброе утро! Врываемся в новый день и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле днем обещают небольшой дождь а к вечеру станет солнечно. Воздух прогреется до +24 градусов.

В Шотландии на продажу выставили необитаемый остров Фладда-Чуайн за 190 тыс. фунтов (около 20 млн рублей). Остров, расположенный в Северном море, привлекает любителей истории и приключений.

На острове сохранились остатки часовни шестого века, которая была построена, когда Святой Колумба принес на шотландские острова христианство. Фладда-Чуайн также известен как место, куда совершали свои набеги викинги. В водах вокруг острова находится множество затонувших кораблей, ожидающих своих исследователей.

Несмотря на отсутствие инфраструктуры, остров предлагает уникальную возможность погрузиться в древнюю историю Шотландии и насладиться нетронутой природой.

Сегодня символично слушаем ГРУППА ПИЦЦА - Вторник.

В Японии выпустили продукт, который должен стать настоящей находкой для геймеров - Boost Noodle. Это лапша быстрого приготовления с кофеином, созданная специально, чтобы игроки могли не отвлекаться от состязаний на экране.

Внутри каждой упаковки находится порция лапши с мясом, а также кофеин, который должен дать геймерам чувство сытости и заряд энергии. Особенность Boost Noodle в том, что его даже не нужно заваривать - достаточно просто открыть упаковку и высосать содержимое из пакетика.

Стоимость этой "кулинарии" составляет 350 рублей за упаковку. Примечательно, что первая партия Boost Noodle была распродана всего за один день, что лишь подтверждает высокий спрос среди геймеров на подобные энергетические продукты.

Многие люди получают удовольствие от созерцания портретов очаровательных животных, поэтому художники, избравшие зверей своими моделями, имеют хорошие шансы на признание. Одним из таких художников-новаторов является коллажистка и иллюстратор Лола Дюпре.

Однако, в отличие от традиционных портретов животных, работы Лолы Дюпре отличаются необычным подходом. Она намеренно трансформирует размеры и пропорции своих моделей, создавая образы, которые могут показаться одновременно забавными и пугающими, но неизменно привлекающими внимание зрителя.

Необычного настроения!