«Навстречу, а не на компромисс»: интервью с современным художником ESDENKT (Максимом Федоровым)

Фотографии Стаса Дурнева

Пообщались с Максимом Федоровым о его творчестве и узнали, что это за искусство, как его создают, как его понимать и и надо ли понимать вообще.

Это Макс. Ему 34 года.

Шесть лет назад орловчанин переехал в Тулу. Говорит, большой город комфортнее, да и от малой родины недалеко – раз в месяц Макс обязательно навещает отчий дом.

Шесть лет он работает в «Лемана Про» продавцом-консультантом. Работает не по образованию: «автоматизация технологических процессов» и «управление персоналом» ему ровным счетом ничего не дали. Не так давно он осознал, что работа, не связанная с искусством, его не интересует.

Сейчас его цель – создать новый вид искусства.

Эта цель постепенно проникала в сознание Макса и зрела там с раннего детства – из полотен Сальвадора Дали. Позже – из картин Бэкона, Малевича, Кандинского; из религиозных и философских учений; из книг «оранжевой серии» издательства АСТ, из Кастанеды, Пелевина, Сорокина…

Уже четыре года Макс, более известный как ESDENKT, идет к своей цели: пишет абстрактные картины и – с недавних пор – играет экстремально шумную музыку.

– Привет, Макс! Или лучше ESDENKT? Как появился твой никнейм и что он значит?

– Привет! Увидел в книге Ницше. «ES DENKT» переводится как «ЭТО ДУМАЕТ». Мои картины не имеют названия, а никнейм – это название к каждой.

– В комментариях под одним постом ты говорил об «отключении сознания». Что это значит?

– Это моя «база»! «Отключиться» можно, войдя в некий мысленный «ступор»: нужно мгновенно зациклиться на случайной и бесполезной мыслеформе, не вовлекаясь в ее суть, но удерживая на ней внимание. Типа состояния транса. Осмыслять процесс написания картины в моём случае – провал. Удачно словить ступор, ловко закрасить поверхность по инерции – и в результате вполне стильный абстракт.

– Как называется направление, в котором ты работаешь?

– Абстракционизм – фундамент моего стиля живописи. Сейчас я создаю картины во время быстрых и перегруженных художественных актов (перфомансов). В процессе я не отвлекаюсь на идеи, мысли, привычки и предпочтения. Для любых проявлений личности просто не остаётся места.

Зрители часто делятся тем, что увидели на картине, хотя на ней ничего конкретно не изображено. А я часто соглашаюсь. При «конкретном» мышлении мы оперируем реальными предметами. Абстрактное мышление помогает обобщать и комбинировать информацию, которую мы собираем на уровне чувств, и связывать ее с окружающим миром.

– Расскажи, как ты создаешь картины?

– Большую часть времени занимает подготовка инструментов и организация места. Самое интересное получается копеечными материалами: краска для потолков, колоранты (которые мажутся, как падлы!), школьная замазка, чернила для штампов и печатей, акрил в баллончиках и ацетоновая вонючая краска. В конце, согласно рецепту, сбрызнуть ацетоном. Раньше искал по помойкам полки и стенки шкафов вместо холстов. Часто покупал квадраты ДСП по 200 рублей. Иногда – реальные холсты на подрамнике. Это дешевле, честнее и круче.

Сам процесс создания картины я постепенно минимизирую до минут и секунд. Возможный идеал тут – мгновенное написание. Например, выстрелом.

– Это как раз для того, чтобы не оставлять места для проявления личности художника?

– Да, ты правильно понимаешь. Плюс, это экономия чужого и своего времени. В современном мире оно особенно ценно. Получается этично.

– Сам процесс тоже становится частью произведения искусства? А место проведения акта? Недавно ты написал картину прямо в импровизированной могиле.

– Да! Однажды я просек, что, следуя заранее прописанной последовательности действий в подготовленных условиях, мне проще «отлететь» в то самое состояние. Часто созданию картины препятствуют искусственно созданные сложности (ограниченное время, внезапность, публика, создание звукового сопровождения в реальном времени, ограниченное пространство и другие). Это делает картину уникальной. Но, как правило, даже четкий план идёт кувырком и акт на грани срыва.

– Для кого ты создаешь свои картины? Кому они могут быть интересны?

– Аудитории, которая может абстрактно мыслить.

– Современное искусство нередко называют «мазней». Что ты думаешь на этот счет?

– Совриск (современное искусство. – Прим. авт.) сложен в восприятии, потому что он скорее про «насмотренность». Человек просто не способен понять современное искусство, если никогда не имел с ним дела.

Нас не научили понимать, а раз не понимаем – не любим. Тут необходима не инерция, связанная с опытом, а волевое усилие для изучения. Желание пойти навстречу, а не на компромисс.

– Не реже зрители утверждают: «Ага! Я тоже так смогу!» А смогут ли?

– Есть прикол в «интернетах», называется «Серия работ от зрителей, которые утверждали, что смогут так же». И там чистые листы.

Есть ещё документальный фильм «Мой малыш смог бы это нарисовать» (2007). Он про четырехлетнюю художницу-абстракционистку Марлу Олмстед. Некоторые психологи утверждают, что для образования «абстрактного мышления» необходим «экзистенциальный кризис», который случается у подростков, но не у детей. Этот кризис, в моём понимании, – переосмысление травматического опыта (само рождение, освоение тела, взросление), когда человек может смотреть на свою жизнь с точки зрения личного восприятия, социального, даже религиозного.

А ещё есть животные-абстракционисты. Яркий пример – недавно почивший Пигкассо, он превосходный! У животных это, конечно, в основном дрессура. Но дрессура этичная: основанная на поощрении, а не на давлении. Это очень полезно для психики животного.

– Как в таком случае отличить хорошую работу от «подделки», которую «накалякали» смеха ради?

– Никак. Ради смеха получаются известнейшие вещи. К примеру, из литературы – Хармс – часто хулиганство. А «Дыр бул щил» вообще икона «русского Дада». Пикассо, Гойя, Дали «стебались». Но вопрос, подозреваю, не о том. В современном искусстве действительно размыты границы, это одна из его особенностей.

– Как твои близкие относятся к тому, что ты делаешь?

– Способствуют, если прошу помочь. Пытаются врубиться, если транслирую. Для актов мне часто нужны какие-то вещи: краску, разные одежды, маски, противогазы, старые картины, инструмент, технику. Родственники их дают мне, хотя я предупреждаю, что всё может выйти из строя. Залитые краской триммер и дрель, утопленные болотные сапоги, использованные огнетушители... В целом, близкие хороши!

– Есть ли в Туле сообщество современных художников? Если да, то кого из них ты можешь отметить?

– Тут я узнал много интересных художников: Олега Агафонова, Антона Осеннего, Екатерину Бузову, Владислава Титаева, Дениса Бычихина, Даниила Бессонова и Армена Аганесова… И многих других. Они реально делают культуру Тулы.

– Где можно увидеть твои картины теперь? Планируешь участвовать в каких-либо фестивалях в ближайшее время?

– Сейчас несколько картин представлены во «Флигеле», еще парочка (не поверите!) в кафешке «Coffe Room 16»! Некоторые были сожжены на акте «***** могила!». Возможно, будет часовая выставка в конце августа.

– И самое важное! Я создаю такое искусство, которого мне лично не хватает. Выставки и перформансы, которые я сам бы с удовольствием посетил. Это (сравнительно) быстро и дешево, этим интересно заниматься и от этого «прёт». Это искусство доступно каждому, кто способен врубиться или уже врубился в «fast-culture». Как завещали «Ramones»: хотим показать, что панк – это легко.

Делайте современное искусство и транслируйте его. Не забывайте следить за этичностью! Не берите театральщиной и пошлостью, если не ваш уровень. Это культура страны и мира. Искусство локальное и общее. Делайте стильно и быстро! Ваш ESDENKT. Спасибо!