Как выглядят самые дорогие пятикомнатные квартиры Тулы: обзор Myslo

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Сегодня в нашей рубрике «Купи-продай» – «тяжёлый люкс». Мы решили выяснить, сколько денег придётся выложить за самые дорогие пятикомнатные квартиры Тулы. Критерии просты: отсутствие проблем с документами, 5 комнат, общая площадь – не менее 100 кв. м. Таких нашлось всего 10, мы выбрали самые интересные. Без долгих разговоров – поехали!

Самый дешевый вариант сегодняшней подборки расположен на ул. Перекопской. Площадь – 105 кв. м., шестой этаж из девяти, окна выходят во двор. Квартира просторная, светлая, не угловая. Сделан качественный ремонт, можно заехать и жить.

Вот что пишет продавец: «Все комнаты изолированные, санузел тоже. В наличии две просторные лоджии и кладовая. Соседи дружные, доброжелательные. Все документы готовы для продажи, полная стоимость в договоре, взрослый собственник». Цена – 9970000 рублей.

Следующая квартира стоит почти в 2,5 раза дороже – 23 млн рублей. Двухуровневые апартаменты на 201 «квадрат» расположены наверху малоквартирного трехэтажного дома в Городском переулке.

На первом уровне расположен холл, гостиная, кухня, балкон и туалет. На втором – четыре спальни, гардеробная, два санузла. Сделан качественный ремонт. Квартира меблирована, сделано индивидуальное отопление. Есть собственное парковочное место. Возможен торг.

Добавив 2 млн рублей, можно приобрести роскошную двухэтажную квартиру площадью 177 кв. м. c индивидуальной планировкой в парковой зоне – на ул. Демонстрации. Сделан свежий ремонт с применением материалов премиум-класса. Двери и лестница из массива дуба, встроенная дорогая кухня и бытовая техника, итальянская плитка, паркетная доска.

Комментарий продавца: «На первом этаже расположены три комнаты, кухня и раздельный санузел, на втором – гостиная, тренажерный зал, санузел, гладильная и гардеробная комнаты. Мебель готовы оставить новым хозяевам. Территория вокруг дома закрыта шлагбаумом».

Апартаменты площадью 308 кв. м. располагаются на первых двух этажах восьмиэтажки на ул. Белкина. Тёплый гараж, своя парковка и всё это – в 500 метрах от Центрального парка. Попасть в квартиру можно тремя способами: через отдельный вход с улицы, через гараж или через 2-й этаж подъезда.

В квартире имеются три санузла и три лоджии. Есть возможность разделить второй на две квартиры. Первый этаж представляет собой торговое помещение, которое можно использовать для ведения бизнеса или сдавать в аренду. Цена – 43232000 рублей.

И, наконец, завершает нашу подборку, возможно, самая дорогая квартира Тулы – за пять комнат в элитном доме на ул. Софьи Перовской площадью 236,7 кв. м. покупателю придётся выложить 54,55 млн рублей. За это он получит окна на две стороны, кухню на 35 «квадратов», три санузла и премиальную отделку.

Комментарий к объявлению довольно лаконичен: « Эксклюзивный пентхаус c отдельным входом и двумя уровнями на закрытой территории! Наслаждайтесь тихим центром города вдали от оживлённых магистралей, c двором без машин и всего в 700 метрах от Центрального парка. Панорамный вид на усадьбу В. B. Вересаева, детская площадка, развитая инфраструктура».

А что бы вы предпочли за такие деньги – квартиру или частный дом? Делитесь мнениями в комментариях!