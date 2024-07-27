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В Туле работникам торговли вручили награды
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле работникам торговли вручили награды

26 июля в Центре «Мой бизнес» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли.

Первый заместитель губернатора-председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев зачитал поздравительный адрес врио губернатора Дмитрия Миляева. В нем, в частности, говорится.

— Каждый из вас вносит серьезный вклад в развитие потребительского рынка, стабильную работу торговых центров, магазинов шаговой доступности, рынков, павильонов и ярмарок. Вы обеспечиваете качественными товарами не только крупные города, но и малые населенные пункты всей Тульской области.

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Как отметил Михаил Пантелеев, по росту товарооборота в 2023 и 2024 годах наш регион занимает первое место в Центральном федеральном округе.

В Тульской области более 12 тысяч предприятий розничной торговли и порядка 4 тысяч нестационарных торговых объектов, которые обеспечивают рабочими местами более 120 тысяч человек.

В регионе представлены федеральные и региональные сети, а также различные торговые форматы, позволяющее удовлетворить запросы различных категорий потребителей: от супермаркетов до небольших магазинов шаговой доступности, от торговых центров до автомагазинов, от оптовых рынков до ярмарочных площадок.

За последние 3 года на поддержку торговли на сельских территориях из бюджета Тульской области направлено 30 млн рублей в виде субсидий.

Сфера торговли — один из крупнейших и быстроразвивающихся сегментов экономики Тульской области.

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Отличившимся работникам отрасли вручили региональные и ведомственные награды.

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