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Пьяный туляк размахивал пистолетом около палатки СВШ в Заречье
Фото и видео прислано читателями.

Пьяный туляк размахивал пистолетом около палатки СВШ в Заречье

50-летний мужчина в неадекватном состоянии разгуливал с пистолетом по улице Максима Горького.

В тот момент мужчина был сильно пьян. В руке у него был пневматический пистолет, который продаётся свободно и разрешения на ношение не требует.

 

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, после поступления сообщения о неадекватном поведении туляка, на место выехали сотрудники полиции.

Общественный порядок не нарушен, никто не пострадал. Решается вопрос о составлении в отношении мужчины административного протокола за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте по ст. 20.20 КоАП РФ.

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