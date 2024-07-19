За купание на диких пляжах в Тульской области оштрафовали 100 человек

По данным на 19 июля, в Тульской области с начала купального сезона утонули 18 туляков. Все они мужчины, двое из них — дети. Ещё один ребёнок утонул до открытия сезона, в конце мая.
Из-за аномальной жары погибших в этом году гораздо больше, чем в прошлом. В связи с этим региональное управление МЧС России провело брифинг для СМИ.
Руководитель центра ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Александр Лукьянов озвучил количество погибших в муниципальных районах:
Александр Лукьянов
— В Туле и Щёкино утонули по три человека, в Киреевском районе — четыре. В Новомосковске и Алексине — по два человека. Ефремов, Кимовск, Венёвский и Одоевский районы — в каждом утонул один человек.
В Одоеве погиб 16-летний подросток. Он пришёл с друзьями на обустроенный пляж, но позже, игнорируя правила безопасности, заплыл слишком глубоко и стал тонуть. Возможности быстро прийти ему на помощь не оказалось.
Один человек умер, пытаясь перебраться через реку на автомобиле.
Основная причина происшествий — купание в неположенных местах и алкоголь. В случаях с детьми пострадавшие были без присмотра взрослых.
Отметим, что трагедия случилась и на официальном пляже. Так, в конце июня в Советске утонул 58-летний мужчина. В момент происшествия спасателя на посту не было.
Но даже на оборудованном пляже зона ответственности спасателей заканчивается буйками, заплывать дальше — риск.
То же самое касается и людей, которые не умеют плавать, но заходят в воду. Так, в Новомосковске 17-летняя студентка спасла тонущего пятилетнего ребенка, его отца — не успела. Мужчина не умел плавать, но зашел со своим сыном слишком далеко от берега. Тело погибшего достали из водоема водолазы.
Руководитель контрольно-следственного отдела СК Тульской области Артем Никольский рассказал, какую работу проводят следователи на местах происшествий:
Артём Никольский
— Мы работаем с каждым отдельным случаем. Пока можем констатировать: почти все трагедии связаны с беспечным отношением отдыхающих к собственной жизни. Большинство погибло из-за употребления алкоголя на жаре вблизи воды.
Уполномоченный по правам ребёнка Тульской области Ирина Кузнецова уверена: дети погибают лишь из-за невнимательности родителей.
Ирина Кузнецова
— Только взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье своих малышей. Трагедия может случиться за секунду. Не оставляйте детей без присмотра!
Чтобы предотвратить подобные происшествия, специалисты МЧС проводят рейды на пляжах, в том числе и на необорудованных. А в выходные дежурят там вместе с полицией и органами местного самоуправления.
Цифры внушительные: с июня они проверили 300 водоёмов в области, а также провели 1400 профилактических бесед с детьми и взрослыми. Однако беседы не всегда помогают:
купающимся уже назначили 100 административных наказаний
за нарушение требований безопасности людей на водных объектах. Наказание предусматривает предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей за плавание в неустановленных местах, оставление ограниченного «безопасного» места купания, прыжки с необорудованного пирса.
Правила поведения на водоёмах от МЧС:
- Оптимальная температура воздуха для купания — +20…+25 градусов. При этом температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце светит, но не угрожает перегревом.
- На официально допущенных к эксплуатации пляжах дежурят спасатели и медицинские работники — такие пляжи самые безопасные. Вода на диких пляжах таит в себе много опасностей: на дне могут лежать бревна, камни и металлические предметы. Нырять и купаться в незнакомых местах нельзя.
- Возможная опасность — судороги, которые могут возникнуть из-за переохлаждения или долгого нахождения в воде. Чаще всего они охватывают икроножные мышцы. Чтобы снять судорогу, необходимо погрузиться в воду с головой вертикально и сильно потянуть на себя большие пальцы ног, а после быстро плыть к берегу на спине, работая руками, — судорога может вернуться.
- Хронические заболевания, такие как эпилепсия, диабет, астма и другие, могут сопровождаться приступами. Купание в этих случаях рекомендуется только после консультации с врачом и в сопровождении близких — при необходимости они смогут оказать первую помощь.
Спасение утопающего и первая помощь пострадавшему:
- Важно, чтобы утопающий в панике не хватался за спасителя: он может утянуть его с собой на глубину. Лучше всего будет освободиться от захвата утопающего человека, нырнуть и оказаться у него за спиной, обхватив его плечи.
- После извлечения пострадавшего из водоёма необходимо проверить у него наличие сознания и дыхания. Если пострадавший не реагирует на прикосновения и вопросы, нужно проверить его дыхание. Если его нет, в первую очередь следует вызвать скорую помощь. До её приезда можно провести надавливания на грудную клетку (только на ровной поверхности) и искусственное дыхание.
- Прямые руки, сложенные друг на друга в замок, необходимо положить на середину грудной клетки пострадавшего и давить весом всего туловища с частотой 100-120 ударов в минуту. Детям до года давить на грудь следует двумя пальцами.
- Искусственное дыхание начинается с запрокидывания головы пострадавшего. Его нос необходимо зажать двумя пальцами, вдохнуть и выполнить равномерный выдох в рот. 30 надавливаний на грудную клетку следует чередовать с двумя вдохами искусственного дыхания.
- Когда пострадавший задышал и пришёл в себя, его необходимо уложить на бок и оказывать психологическую поддержку.