За купание на диких пляжах в Тульской области оштрафовали 100 человек

Фото Алексея Пирязева.

Специалисты ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что они каждый день делают для того, чтобы снизить количество трагедий на воде.

По данным на 19 июля, в Тульской области с начала купального сезона утонули 18 туляков. Все они мужчины, двое из них — дети. Ещё один ребёнок утонул до открытия сезона, в конце мая.

Из-за аномальной жары погибших в этом году гораздо больше, чем в прошлом. В связи с этим региональное управление МЧС России провело брифинг для СМИ.

Руководитель центра ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Александр Лукьянов озвучил количество погибших в муниципальных районах:

Александр Лукьянов — В Туле и Щёкино утонули по три человека, в Киреевском районе — четыре. В Новомосковске и Алексине — по два человека. Ефремов, Кимовск, Венёвский и Одоевский районы — в каждом утонул один человек. В Одоеве погиб 16-летний подросток. Он пришёл с друзьями на обустроенный пляж, но позже, игнорируя правила безопасности, заплыл слишком глубоко и стал тонуть. Возможности быстро прийти ему на помощь не оказалось. Один человек умер, пытаясь перебраться через реку на автомобиле. Основная причина происшествий — купание в неположенных местах и алкоголь. В случаях с детьми пострадавшие были без присмотра взрослых. Отметим, что трагедия случилась и на официальном пляже. Так, в конце июня в Советске утонул 58-летний мужчина. В момент происшествия спасателя на посту не было. Но даже на оборудованном пляже зона ответственности спасателей заканчивается буйками, заплывать дальше — риск. То же самое касается и людей, которые не умеют плавать, но заходят в воду. Так, в Новомосковске 17-летняя студентка спасла тонущего пятилетнего ребенка, его отца — не успела. Мужчина не умел плавать, но зашел со своим сыном слишком далеко от берега. Тело погибшего достали из водоема водолазы. Руководитель контрольно-следственного отдела СК Тульской области Артем Никольский рассказал, какую работу проводят следователи на местах происшествий: Артём Никольский — Мы работаем с каждым отдельным случаем. Пока можем констатировать: почти все трагедии связаны с беспечным отношением отдыхающих к собственной жизни. Большинство погибло из-за употребления алкоголя на жаре вблизи воды. Уполномоченный по правам ребёнка Тульской области Ирина Кузнецова уверена: дети погибают лишь из-за невнимательности родителей. Ирина Кузнецова — Только взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье своих малышей. Трагедия может случиться за секунду. Не оставляйте детей без присмотра! Чтобы предотвратить подобные происшествия, специалисты МЧС проводят рейды на пляжах, в том числе и на необорудованных. А в выходные дежурят там вместе с полицией и органами местного самоуправления. Цифры внушительные: с июня они проверили 300 водоёмов в области, а также провели 1400 профилактических бесед с детьми и взрослыми. Однако беседы не всегда помогают:

купающимся уже назначили 100 административных наказаний

за нарушение требований безопасности людей на водных объектах. Наказание предусматривает предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей за плавание в неустановленных местах, оставление ограниченного «безопасного» места купания, прыжки с необорудованного пирса.

Правила поведения на водоёмах от МЧС:

Оптимальная температура воздуха для купания — +20…+25 градусов. При этом температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце светит, но не угрожает перегревом.

На официально допущенных к эксплуатации пляжах дежурят спасатели и медицинские работники — такие пляжи самые безопасные. Вода на диких пляжах таит в себе много опасностей: на дне могут лежать бревна, камни и металлические предметы. Нырять и купаться в незнакомых местах нельзя.

Возможная опасность — судороги, которые могут возникнуть из-за переохлаждения или долгого нахождения в воде. Чаще всего они охватывают икроножные мышцы. Чтобы снять судорогу, необходимо погрузиться в воду с головой вертикально и сильно потянуть на себя большие пальцы ног, а после быстро плыть к берегу на спине, работая руками, — судорога может вернуться.

Хронические заболевания, такие как эпилепсия, диабет, астма и другие, могут сопровождаться приступами. Купание в этих случаях рекомендуется только после консультации с врачом и в сопровождении близких — при необходимости они смогут оказать первую помощь.

Спасение утопающего и первая помощь пострадавшему: