  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Казанской набережной пройдёт Фестиваль уличного кино - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Казанской набережной пройдёт Фестиваль уличного кино

На Казанской набережной пройдёт Фестиваль уличного кино

В 20.00 там будут показаны лучшие короткометражки молодых режиссёров.

В субботу на Казанской набережной в рамках молодежного пространства «ГАЗОН» состоится единственный в этом году конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино. Жители города смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков.

Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

Организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и актуальную программу. Среди них картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
  • 20.00 – показ конкурсных роликов от официального партнера Фестиваля – Rutube,
  • 20.50 – голосование за лучший ролик от Rutube,
  • 20.50 – Кино-квиз от «Доброе дело»,
  • 21.10 – показ конкурсной программы Фестиваля,
  • 23.00 – голосование за лучший фильм Фестиваля.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:37 0
Другие статьи по темам
Событие
Фестиваль уличного кинокинопоказыкороткометражки
Место
ТулаКазанская набережная

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В центре Тулы водитель Jaguar «сыграл в шашки» и вырвался за стоп-линию
В центре Тулы водитель Jaguar «сыграл в шашки» и вырвался за стоп-линию
За купание на диких пляжах в Тульской области оштрафовали 100 человек
За купание на диких пляжах в Тульской области оштрафовали 100 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.