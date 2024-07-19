На Казанской набережной пройдёт Фестиваль уличного кино

В субботу на Казанской набережной в рамках молодежного пространства «ГАЗОН» состоится единственный в этом году конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино. Жители города смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков.
Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.
Организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и актуальную программу. Среди них картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.
- 20.00 – показ конкурсных роликов от официального партнера Фестиваля – Rutube,
- 20.50 – голосование за лучший ролик от Rutube,
- 20.50 – Кино-квиз от «Доброе дело»,
- 21.10 – показ конкурсной программы Фестиваля,
- 23.00 – голосование за лучший фильм Фестиваля.