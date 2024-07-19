На Казанской набережной пройдёт Фестиваль уличного кино

В 20.00 там будут показаны лучшие короткометражки молодых режиссёров.

В субботу на Казанской набережной в рамках молодежного пространства «ГАЗОН» состоится единственный в этом году конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино. Жители города смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков.

Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

Организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и актуальную программу. Среди них картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ