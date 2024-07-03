Прокуратура нагрянула с проверкой на пляж в Советске, где утонул мужчина

Myslo писал, что пляж в городе Советске хоть и считается официально разрешенным для купания, представляет собой унылое зрелище: ни спасателей, ни табличек, ни оборудования. 30 июня на этом пляже утонул 58-летний мужчина.

Прокуратура Щекино организовала проверку этого «места отдыха», обследовала территорию пляжа, проверила наличие необходимого оборудования, запросила в администрации Советска документы об организации пляжа.

— На момент проверки спасателей на посту не было, как и такого необходимого, как санитарная сумка с медикаментами, громкоговоритель, бинокль, термометры для воды и воздуха, флагшток и сигнальные флаги. Не размещена информация для посетителей пляжа о возможности купания и безопасного пользования пляжем, режиме работы пляжа, прогнозе погоды на текущую дату, температуре воды и воздуха, схеме пляжа и зоны купания, номерах телефонов подразделений аварийно-спасательных служб или формирований, скорой медицинской помощи, полиции. Не произведен окос травы, — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратура города даст правовую оценку соблюдению владельцем пляжа требований действующего законодательства, примет комплекс мер прокурорского реагирования с целью обеспечения безопасного пребывания граждан на водных объектах.