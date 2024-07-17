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Myslo-SUP в Платоновском парке: зарегистрирована уже треть участников водной части фестиваля

Myslo-SUP в Платоновском парке: зарегистрирована уже треть участников водной части фестиваля

До большого летнего пикника «Слободы» осталось всего лишь чуть больше трех недель. А это значит, что сейчас самое время отправлять заявку на участие!

Вторые выходные августа станут жаркими. И прогноз погоды тут ни при чем! 10 августа в Платоновском парке Тулы состоится фестиваль Myslo-SUP — праздник спорта и большой летний пикник «Слободы».

Местом действия станет большой пруд и аллеи вокруг него. Здесь каждый найдет для себя занятие: спортивные заплывы, зумба и другие активности от наших партнеров, мастер-классы, настольные игры и многое другое! И конечно, все это будет сопровождать яркая музыкальная программа.

Хотите спокойно провести день? Тоже отличный вариант! Приносите пледы и устраивайте пикник в тени деревьев парка.

Праздник начнется около полудня и продлится до самой ночи! 

Спортивная часть состоится на воде. Участников ждут тестовые заплывы, соревновательная часть для корпоративных команд, а завершит ее ночной заплыв с фонариками и медитация на воде. Будет нереально красиво!

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Именно на водное приключение сейчас поступает больше всего заявок. Рассказываем, на какие активности требуется предварительная регистрация:

  • Соревнования корпоративных команд сапсёрферов. Участникам предстоит на скорость преодолеть дистанцию 3×100 м с огибанием буёв. Гонка будет проходить по турнирной системе на вылет. От компании можно заявить несколько участников. Минимально — команда из 2 человек. Отлично, если в команде будут и женщины, и мужчины. Каждый участник стартует на отдельном сапе. 
    Победителей командной гонки ждет приз в 30 тысяч рублей. Тех, кто покажет лучший индивидуальный результат по времени — и среди мужчин, и среди женщин, — ждут призы по 20 тысяч рублей. Все участники соревнований получат подарки от партнеров мероприятия. 
    Участие в гонках платное: 4 тысячи рублей за один сап, со своим сапом — 3 тысячи рублей. 
  • Ночной заплыв на сапах — с фонариками, свечами и медитацией под звездным небом — красивое завершение праздника и яркая кульминация субботнего дня на пруду Платоновского парка. Участие бесплатное.
  • Впервые на сапе. Вы ни разу не стояли на сапе? Это легко исправить. На празднике будут работать опытные инструкторы от компании нашего партнера. Это бесплатно.

Чтобы принять участие в гонке, ночном заплыве с медитацией или попробовать свои силы на сапе, необходимо прислать заявку на [email protected].

В заявке нужно указать:

  • имя участника, контактный телефон,
  • количество участников,
  • на что конкретно регистрируетесь.

Пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма!

Участники со своими сапами приветствуются, но если нет, мы забронируем. Количество сапов ограничено! Успейте зарезервировать свой!

 

А ЧТО ПОМИМО SUP?

Рядом с прудом в течение всего дня на аллеях Платоновского парка будет много и других развлечений, интересных, необычных и бесплатных. 

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Один из партнеров фестиваля — «Фитнес парк» — уже подготовил расписание активностей. Желающим поучаствовать требуется всего лишь предварительно зарегистрироваться! Нужно прислать на почту [email protected] ваше имя и контактный телефон (пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма).

14.00 — 14.45 — ZUMBA (6+)

Зажигательная танцевальная тренировка на основе латинских ритмов поможет вам не только приобрести великолепную форму, но и зарядиться необыкновенными положительными эмоциями. Подойдет и для детей и для взрослых. Тренер: Карина Груданова.

15.00 — 15.45 — FITROCK (18+)

Это рок-концерт в формате фитнес-тренировки. Приседания, выпады, танцы… И все это под звуки ударов барабанных палочек! Почувствуйте себя барабанщиком, исполняющим соло на сцене огромного концертного зала. Только для взрослых! 
Как играть — решать только вам! Тренер: Карина Груданова.

16.00 — 16.45 — BALANCE (6+)

Групповая тренировка с элементами йоги, пилатеса и тай-чи, она не предполагает резких и интенсивных движений, а нацелена на сосредоточенную и сбалансированную работу. Благодаря такому сочетанию упражнений вы значительно улучшите подвижность позвоночника и силу мышц кора. Тренировка рассчитана на все возрастные группы. Тренер: Александра Старостина. 

Инструктор по латинским танцам Варвара Малолетнева даст урок танца в стиле latina-mix в 18.00 — 19.00 (6+).

Программа стремительно формируется, и в ближайшее время мы расскажем подробнее об остальных активностях. 

На территории фестиваля будет работать зона фуд-корта. Известные тульские производители проведут дегустацию своей продукции. 

В детской зоне — мастер-класс по скетчингу, настольные игры, раскраски, развлекательные игры в VR, роботы. Участие в детской анимации бесплатное. 

На пикнике будут работать фотозоны и фотографы «Слободы» & Myslo. Самая веселая и стильная компания пикника получит подарок от партнеров мероприятия. 

Весь день на пикнике будет звучать электронная музыка от DJ Kimmi Moon, а хедлайнером мероприятия станет группа «Пряник Band». 

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Сюжет: Фестиваль Myslo-SUP
Myslo-SUP в Платоновском парке: у нас есть первые участники!
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Автор:
сегодня, в 15:43 0
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Место
ТулаТульская область

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