Тульский независимый театр ищет новых актеров

Театр «Культура Артхаусной Мысли» проводит кастинг. Состав ищет новых актеров. Чтобы присоединиться к театру, нужно заполнить анкету и пройти прослушивания. Есть одно четкое условие — возраст от 14 до 30 лет.

— Возможно, в вас есть чувства, названий которых не знаете сами, но они требуют сценического воплощения. Может, вам хочется углубиться в диалог с собой и обрести что-то новое. Актерские занятия могут реализовать большое количество запросов, главное — вовлечься с должным усилием, — указано на официальной странице театра. — Любопытная черта актерских занятий во многом состоит в человеческой разности. Личный жизненный опыт — неповторим. И вам наверняка есть что сказать.