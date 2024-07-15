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Где в районах Тульской области будут раздавать бесплатную воду
Фото Алексея Пирязева

Где в районах Тульской области будут раздавать бесплатную воду

Акция продлится до окончания жары.

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в муниципалитетах начали раздачу бесплатной воды. 

На улицах областного и районных центров установлены палатки. Публикуем адреса мест, где жители могут получить бесплатную воду. 

МО город Алексин

  • возле ДК им. Бондаря (г. Алексин, ул. Мира, 19).

МО Арсеньевский район

  • на Центральной площади (п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 5).

МО Белевский район

  • парк культуры и отдыха (г. Белёв, ул. Советская, д. 43);
  • территория ПРОпарка консервного завода (г. Белёв, ул. Спортивная, д. 1 А)
  • площадь (г. Белёв, пл. Октября).

МО Богородицкий район

  • площадь города (г. Богородицк, ул. Ленина, 26 а)
  • парк (г. Богородицк, ул. Пролетарская, 46)

МО Веневский район 

  • центральная площадь города (г. Венёв, ул. Льва Толстого, д. 1).

МО Воловский район 

  • площадь поселка (п. Волово, ул. Ленина, д. 48).

МО город Донской

  • мкр. Центральный, в районе здания Универмага (ул. Октябрьская д. 60);
  • площадь перед Центром культуры и досуга в мкр. Северо-Задонск, (ул.Ленина д. 19).

МО Дубенский район 

  • центральная площадь (п. Дубна, ул. Первомайская 33).

МО город Ефремов

  • на территории поликлиники 1 (г. Ефремов, ул. Свердлова, 53);
  • на территории детской поликлиники (г. Ефремов, ул. Дачная, 4).

МО Заокский район

  • возле здания ДК (п. Заокский, ул. Поленова, д. 17).

МО Каменский район 

  • село Архангельское, ул. Тихомирова, д. 25.

МО Кимовский район 

  • площадь перед ТЦ «Талисман» (г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 16);
  • площадь перед ДК (г. Кимовск, ул. Октябрьская д. 19).

МО Киреевский район

  • Площадь города (г. Киреевск, ул Ленина 17).

МО Куркинский район

  • площадь перед магазином «Магнит» (п. Куркино, ул. Театральная, д. 19).

МО р. п. Новогуровский

  • здание администрации (п. Новогуровский, ул. Центральная, 21).

МО город Новомосковск

  • центральная площадь города (г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 34).

МО Одоевский район 

  • сквер героев (Одоев, ул. Карла Маркса).

МО Плавский район

  • площадь перед Центром культуры и досуга (г. Плавск, ул. Орлова, д. 11).

МО Славный

  • кулер с бесплатной питьевой водой установлен на крыльце Дома культуры (адрес: ул. Центральная, д. 4).

МО Суворовский район

  • площадь у магазина Пятёрочка (г. Суворов, Дворцовая площадь, д. 1).

МО Тепло-Огаревский район 

  • парковая зона (р. п. Тёплое, ул. Советская, д. 40).

МО город Тула

  • площадь перед Белым домом (г. Тула, пл. Ленина).

Также раздача воды в Туле организована по следующим адресам.

МО Узловский район

  • на пешеходной зоне Свиридовского пруда (г. Узловая);
  • напротив входа в Узловскую поликлинику (г. Узловая ул. Беклемищева, 38, а).

МО Чернский район

  • Центральная площадь (ул. К. Маркса 31);
  • фонтанчик с питьевой водой (ул. Советская, 23а).

МО Щекинский район

Раздача воды ведется в киосках продажи кваса:

  • г. Щекино, ул. Толстого, 41;
  • г. Щекино, ул, Юбилейная, 19;
  • г. Щекино, Советская 14а.

МО Ясногорский

  • район «Ясно кафе» (г. Ясногорск, площадь Ленина);
  • около Ясногорского центра культуры и досуга г. Ясногорск, ул. Горького, д. 3.

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Фотограф:
сегодня, в 18:15 0
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