Где в районах Тульской области будут раздавать бесплатную воду

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в муниципалитетах начали раздачу бесплатной воды.
На улицах областного и районных центров установлены палатки. Публикуем адреса мест, где жители могут получить бесплатную воду.
МО город Алексин
- возле ДК им. Бондаря (г. Алексин, ул. Мира, 19).
МО Арсеньевский район
- на Центральной площади (п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 5).
МО Белевский район
- парк культуры и отдыха (г. Белёв, ул. Советская, д. 43);
- территория ПРОпарка консервного завода (г. Белёв, ул. Спортивная, д. 1 А)
- площадь (г. Белёв, пл. Октября).
МО Богородицкий район
- площадь города (г. Богородицк, ул. Ленина, 26 а)
- парк (г. Богородицк, ул. Пролетарская, 46)
МО Веневский район
- центральная площадь города (г. Венёв, ул. Льва Толстого, д. 1).
МО Воловский район
- площадь поселка (п. Волово, ул. Ленина, д. 48).
МО город Донской
- мкр. Центральный, в районе здания Универмага (ул. Октябрьская д. 60);
- площадь перед Центром культуры и досуга в мкр. Северо-Задонск, (ул.Ленина д. 19).
МО Дубенский район
- центральная площадь (п. Дубна, ул. Первомайская 33).
МО город Ефремов
- на территории поликлиники 1 (г. Ефремов, ул. Свердлова, 53);
- на территории детской поликлиники (г. Ефремов, ул. Дачная, 4).
МО Заокский район
- возле здания ДК (п. Заокский, ул. Поленова, д. 17).
МО Каменский район
- село Архангельское, ул. Тихомирова, д. 25.
МО Кимовский район
- площадь перед ТЦ «Талисман» (г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 16);
- площадь перед ДК (г. Кимовск, ул. Октябрьская д. 19).
МО Киреевский район
- Площадь города (г. Киреевск, ул Ленина 17).
МО Куркинский район
- площадь перед магазином «Магнит» (п. Куркино, ул. Театральная, д. 19).
МО р. п. Новогуровский
- здание администрации (п. Новогуровский, ул. Центральная, 21).
МО город Новомосковск
- центральная площадь города (г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 34).
МО Одоевский район
- сквер героев (Одоев, ул. Карла Маркса).
МО Плавский район
- площадь перед Центром культуры и досуга (г. Плавск, ул. Орлова, д. 11).
МО Славный
- кулер с бесплатной питьевой водой установлен на крыльце Дома культуры (адрес: ул. Центральная, д. 4).
МО Суворовский район
- площадь у магазина Пятёрочка (г. Суворов, Дворцовая площадь, д. 1).
МО Тепло-Огаревский район
- парковая зона (р. п. Тёплое, ул. Советская, д. 40).
МО город Тула
- площадь перед Белым домом (г. Тула, пл. Ленина).
Также раздача воды в Туле организована по следующим адресам.
МО Узловский район
- на пешеходной зоне Свиридовского пруда (г. Узловая);
- напротив входа в Узловскую поликлинику (г. Узловая ул. Беклемищева, 38, а).
МО Чернский район
- Центральная площадь (ул. К. Маркса 31);
- фонтанчик с питьевой водой (ул. Советская, 23а).
МО Щекинский район
Раздача воды ведется в киосках продажи кваса:
- г. Щекино, ул. Толстого, 41;
- г. Щекино, ул, Юбилейная, 19;
- г. Щекино, Советская 14а.
МО Ясногорский
- район «Ясно кафе» (г. Ясногорск, площадь Ленина);
- около Ясногорского центра культуры и досуга г. Ясногорск, ул. Горького, д. 3.