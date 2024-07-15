Где в районах Тульской области будут раздавать бесплатную воду

Фото Алексея Пирязева

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в муниципалитетах начали раздачу бесплатной воды.

На улицах областного и районных центров установлены палатки. Публикуем адреса мест, где жители могут получить бесплатную воду.

МО город Алексин

возле ДК им. Бондаря (г. Алексин, ул. Мира, 19).

МО Арсеньевский район

на Центральной площади (п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 5).

МО Белевский район

парк культуры и отдыха (г. Белёв, ул. Советская, д. 43);

территория ПРОпарка консервного завода (г. Белёв, ул. Спортивная, д. 1 А)

площадь (г. Белёв, пл. Октября).

МО Богородицкий район

площадь города (г. Богородицк, ул. Ленина, 26 а)

парк (г. Богородицк, ул. Пролетарская, 46)

МО Веневский район

центральная площадь города (г. Венёв, ул. Льва Толстого, д. 1).

МО Воловский район

площадь поселка (п. Волово, ул. Ленина, д. 48).

МО город Донской

мкр. Центральный, в районе здания Универмага (ул. Октябрьская д. 60);

площадь перед Центром культуры и досуга в мкр. Северо-Задонск, (ул.Ленина д. 19).

МО Дубенский район

центральная площадь (п. Дубна, ул. Первомайская 33).

МО город Ефремов

на территории поликлиники 1 (г. Ефремов, ул. Свердлова, 53);

на территории детской поликлиники (г. Ефремов, ул. Дачная, 4).

МО Заокский район

возле здания ДК (п. Заокский, ул. Поленова, д. 17).

МО Каменский район

село Архангельское, ул. Тихомирова, д. 25.

МО Кимовский район

площадь перед ТЦ «Талисман» (г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 16);

площадь перед ДК (г. Кимовск, ул. Октябрьская д. 19).

МО Киреевский район

Площадь города (г. Киреевск, ул Ленина 17).

МО Куркинский район

площадь перед магазином «Магнит» (п. Куркино, ул. Театральная, д. 19).

МО р. п. Новогуровский

здание администрации (п. Новогуровский, ул. Центральная, 21).

МО город Новомосковск

центральная площадь города (г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 34).

МО Одоевский район

сквер героев (Одоев, ул. Карла Маркса).

МО Плавский район

площадь перед Центром культуры и досуга (г. Плавск, ул. Орлова, д. 11).

МО Славный

кулер с бесплатной питьевой водой установлен на крыльце Дома культуры (адрес: ул. Центральная, д. 4).

МО Суворовский район

площадь у магазина Пятёрочка (г. Суворов, Дворцовая площадь, д. 1).

МО Тепло-Огаревский район

парковая зона (р. п. Тёплое, ул. Советская, д. 40).

МО город Тула

площадь перед Белым домом (г. Тула, пл. Ленина).

Также раздача воды в Туле организована по следующим адресам.

МО Узловский район

на пешеходной зоне Свиридовского пруда (г. Узловая);

напротив входа в Узловскую поликлинику (г. Узловая ул. Беклемищева, 38, а).

МО Чернский район

Центральная площадь (ул. К. Маркса 31);

фонтанчик с питьевой водой (ул. Советская, 23а).

МО Щекинский район

Раздача воды ведется в киосках продажи кваса:

г. Щекино, ул. Толстого, 41;

г. Щекино, ул, Юбилейная, 19;

г. Щекино, Советская 14а.

МО Ясногорский