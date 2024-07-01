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Дмитрий Миляев поручил во время жары бесплатно раздавать воду жителям райцентров
Фото Алексея Пирязева.

Дмитрий Миляев поручил во время жары бесплатно раздавать воду жителям райцентров

На улицах будут установлены соответствующие палатки.

1 июля на еженедельном оперативном совещании врио губернатора Дмитрий Миляев поручил организовать бесплатную раздачу питьевой воды в связи с жаркой погодой.

— Прогноз говорит о том, что высокая температура воздуха сохранится как минимум до конца недели. Соответственно, существует повышенный риск тепловых и солнечных ударов. Уверен, что опыт бесплатной раздачи питьевой воды есть у всех глав администраций муниципалитетов. Заботиться о здоровье жителей — наша первая задача, — сказал Дмитрий Миляев.

На улицах областного и районных центров будут установлены палатки с бесплатной водой для жителей.

Напомним, в ближайшие дни в Тульской области ожидается аномальная жара свыше +30 градусов.

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Фотограф:
сегодня, в 16:04 0
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