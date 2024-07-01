Дмитрий Миляев поручил во время жары бесплатно раздавать воду жителям райцентров

Фото Алексея Пирязева.

1 июля на еженедельном оперативном совещании врио губернатора Дмитрий Миляев поручил организовать бесплатную раздачу питьевой воды в связи с жаркой погодой.

— Прогноз говорит о том, что высокая температура воздуха сохранится как минимум до конца недели. Соответственно, существует повышенный риск тепловых и солнечных ударов. Уверен, что опыт бесплатной раздачи питьевой воды есть у всех глав администраций муниципалитетов. Заботиться о здоровье жителей — наша первая задача, — сказал Дмитрий Миляев.

На улицах областного и районных центров будут установлены палатки с бесплатной водой для жителей.

Напомним, в ближайшие дни в Тульской области ожидается аномальная жара свыше +30 градусов.