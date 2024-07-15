Где в Туле можно получить бесплатную воду

15 июля температура воздуха поднялась выше 27 градусов. В связи с этим в Туле организовали бесплатную раздачу питьевой воды.
Так, воду будут раздавать
с 10.00 до 19.00 на точках
по продаже кваса.
Раздачу организовали по нескольким адресам:
- Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2;
- ул. Смидович / ул. 9 Мая, д. 5;
- ул. Кутузова д. 13;
- ул. Ложевая, д. 123, ост. «Ул. Степанова»;
- ул. Кутузова, 16 / ул. Шухова;
- ул. Марата, д. 24 / ул. Плеханова;
- Красноармейский проспект, д. 17;
- ул. Жаворонкова / ул. Фр. Энгельса;
- ул. Фрунзе, д. 5;
- ул. Октябрьская, д. 95;
- ул. М. Горького, д. 14;
- ул. Октябрьская, д. 9;
- ул. Пузакова, д. 5;
- ул. Кауля, д. 45;
- ул. Н. Руднева, д. 62;
- проспекте Ленина, д. 28;
- ул. Рязанская, д. 7.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Советской установят еще одну точку раздачи воды.