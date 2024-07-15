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Где в Туле можно получить бесплатную воду
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где в Туле можно получить бесплатную воду

Раздачу организовали по нескольким адресам.

15 июля температура воздуха поднялась выше 27 градусов. В связи с этим в Туле организовали бесплатную раздачу питьевой воды.

Так, воду будут раздавать
с 10.00 до 19.00 на точках
по продаже кваса.

Раздачу организовали по нескольким адресам:

  • Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2;
  • ул. Смидович / ул. 9 Мая, д. 5;
  • ул. Кутузова д. 13;
  • ул. Ложевая, д. 123, ост. «Ул. Степанова»;
  • ул. Кутузова, 16 / ул. Шухова;
  • ул. Марата, д. 24 / ул. Плеханова;
  • Красноармейский проспект, д. 17;
  • ул. Жаворонкова / ул. Фр. Энгельса;
  • ул. Фрунзе, д. 5;
  • ул. Октябрьская, д. 95;
  • ул. М. Горького, д. 14;
  • ул. Октябрьская, д. 9;
  • ул. Пузакова, д. 5;
  • ул. Кауля, д. 45;
  • ул. Н. Руднева, д. 62;
  • проспекте Ленина, д. 28;
  • ул. Рязанская, д. 7.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Советской установят еще одну точку раздачи воды.

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Событие
бесплатная раздача воды
Место
проспект Ленинаулица СоветскаяТула

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